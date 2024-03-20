İzmir'in Konak ilçesinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) düzenlediği nevruz etkinliğinde, terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenerek gözaltına alınan 36 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

DEM Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından önceki gün Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde, etkinliğin sona ermesinin ardından meydanda kalan ve terör örgütü lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek diğer şüphelileri de tespit etti. Dün ve bugün yapılan operasyonlarla birlikte 29 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, örgütle bağlantılı 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 yabancı uyruklu şüphelinin Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.