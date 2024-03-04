Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Çeşme’ye yılda 3,74 milyon m3 içme suyu

HEDEF 2024

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en gözde tatil destinasyonlarından biri olan Çeşme’nin içme suyu problemini tarihe karıştıracak dev projede adım adım sona yaklaşılıyor. Konvansiyonel arıtma tesisi inşaatının kış aylarına rağmen aralıksız devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin bu yıl içerisinde bitirileceğini açıkladı.

Çeşme İçme Suyu Projesi’nde sona doğru

Karareis ve Salman Barajı’ndan Çeşme’ye su verebilmek için adeta zamanla yarıştıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Geçtiğimiz yıllarda Karareis ve Salman Barajını tamamladık. Her iki barajımızda da su tuttuk. Daha sonra isale hattı çalışmalarına hız verdik. 33.6 km’lik isale hattını kısa süre içerisinde bitirdik. Çeşme’nin içme suyu problemini çözecek dev projenin artık son aşamasına geldik. Proje kapsamında 1 adet konvansiyonel arıtma tesisi, 1 adet 500 m3’lük, 2 adet de 1000 m3’lük depo ile 2 de terfi istasyonu ile inşa ediyoruz.

Kış aylarında da devam çalışmalarımız bu yıl içerisinde tamamlanacak ve tesisimizde 24 bin m3 /gün su içme suyu kalitesine getirilecek. ” diye konuştu.

Arıtma tesisinin % 83’ü tamamlandı

İnşaatta % 83 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığının vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hedeflerinin önümüzdeki yıldan itibaren Çeşme’de musluklara Karareis ve Salman Barajı’ndan su vermek olduğunu söyledi.

Yılda 3.74 milyon m3 içme suyu verilecek

Turistik ilçenin içme suyu problemini kökünden çözecek proje ile Çeşme’ye Karareis Barajı’ndan yılda 2,84 milyon m³, Salman Barajı’ndan ise 900 bin m³ olmak üzere toplam 3,74 milyon m³ içme suyu sağlanacak. Ayrıca Salman Barajı’ndan 1.700 dekar tarım arazisine de can suyu verilecek.