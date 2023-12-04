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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayında TÜFE'deki değişimin bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün temmuz ayından bu yana devam ettiğini görüyoruz. Enflasyondaki düşüş çekirdek göstergelerde ise çok daha belirgindir. Çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,6'dan kasım ayında yüzde 1,96'ya gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında 69,89 ile yatay bir şekilde seyretmiştir. Enflasyonla mücadelenin karalılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan kasım ayı enflasyon gerçekleşmesi Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumludur. Enflasyonda gelecek yıl ortasından itibaren yıllık bazda belirgin düşüş, 2026 yılında ise tek haneyi hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü ortamda ise istikrar içinde, büyüme ve kalıcı sosyal refah konusunda güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.