AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Swiss Hotel’de Konak vizyonunu paylaştığı bir basın lansmanı yaparak projelerini tanıttı. Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak için projelerini 5 ana başlık altında topladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi. “Yeşildere’de yerinde yenilemeyi başlatıyoruz. EXPO’yu buradan kaldırıyoruz. Çünkü burası İzmir’in ve Konak’ı en verimsiz noktası. Burda ilk etapta 500 konut inşa edeceğiz. Hedefimiz 5 yılda 5 bölgede yerinde 5 bin konut yapacağız. Kimseyi mağdur etmeden bu süreci yürüteceğiz.”

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER KONAK’TA HAYAT BULACAK

Konak’ın trafik sorunu, otopark sorunu ve zamana uygun olmayan mekanları sebebiyle her geçen gün ticaret merkezi olmaktan uzaklaştığına da vurgu yapan Bölünmez Çankırı, “1 Nisan itibariyle Konak’ta ticaretin tam zamanı diyoruz. Alışverişin kalbi olan Kemeraltı’nda bir usta bin usta projesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler yeniden hayat bulacak” dedi.

KÜLTÜRPARK’TA DÜŞLER SAHNESİ KURMAYI HAYAL EDİYORUM

Ceyda Bölünmez Çankırı, Konak’ta tarih kültür ve turizmin de tam zamanı olduğunu söyleyerek, “Her kültür yolunun bir başlangıç noktası vardır. Bizim başlangıç noktamız Smyran Port olacak. Burada Times Square benzeri bir konumu Konak’a kazandıracağız. Şehrimizin akciğeri olan Kültürpark’a da ayak basacağız. Winter Wonderland benzeri tema parkları, açık ve kapalı tiyatrosu, özel eğitmenler ile yapılan spor alanları, gençler için yapılan kaykay alanları, can dostlarımızın ve evlatlarımızın oynayabileceği bir parkın olacağı düşler sahnesi yapmayı arzu ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: APARTMAN GÖREVLİLERİ LOKALİ

Sivil toplu kuruluşlarına da seslenen Ceyda Bölünmez Çankırı, “38 federasyon ve konfederasyon ile bin 327 derneğin kullanacağı bir STK kampüsünü hayata geçireceklerini söyledi. Bölünmez Çankırı, Konak’ta yapılacak çok işin olduğunu söyleyerek, “Konak’ı 111 mahallesi ile 7 bölgeye ayırdığımızda otopark, sosyal tesis, Pazar yerleri ve üstü sentetik halı sahanın olduğu prototiplerde herkese fayda sağlayacak yapılar kazandıracağız. Türkiye’de ilk kez hayata geçireceğimiz Apartman Görevlileri Lokali projesi en önemli projelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Son olarak, “Tüm bu tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak, şimdi aklımızla ve gönlümüzle görmenin tam zamanı” diyen Ceyda Bölünmez Çankırı, “Konak’ı daha yaşanır, ileri, çağdaş, modern bir yaşam merkezi haline getireceğimizi sizlerin huzurunda tüm Konaklı hemşehrilerime taahhüt ediyorum” diyerek konuşmasına son verdi.