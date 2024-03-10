İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleşen bir operasyonla silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik etkili bir mücadele başlatıldı. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretiyle uğraşan şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak 3 farklı adrese yapılan operasyonda, silah kaçakçılığıyla ilişkilendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, adreslerde gerçekleştirdikleri aramalarda 4 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet birimlerindeki gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon Detayları: Silahlar Ele Geçirildi

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşen operasyonda, silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda ise 4 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu silahların hangi suçlarda kullanıldığı ve nasıl temin edildiği konusundaki soruşturma devam ediyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyet birimlerindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.