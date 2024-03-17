İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın saha temaslarında objektiflere yansıyan yürek ısıtan bir görüntü, seçim kampanyasına duygusal bir dokunuş getirdi. Küçük Ebrar Meryem Orhan, Çankırı'nın yanından bir an bile ayrılmadı, onu öpmekten ve kucağında vakit geçirmekten keyif aldı. Küçük kız, annesini bırakıp tüm programlara eşlik ederek Çankırı'nın yanında kalmak istedi. Ancak uykusuzluktan yorgun düşünce, Çankırı programları yarıda kesip Meryem'i kucağında uyutarak ailesine teslim etti.

Yerel seçimlere az bir süre kala adayların seçim kampanyaları hız kazanırken, renkli görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Toros Sosyal Tesislerinde düzenlediği iftar programı sonrasında minik Meryem'e oyuncak vererek onu sevindirdi. Meryem, Çankırı'nın yanında kalma isteğiyle gece boyunca onun kucağından inmedi. Sahne aldığı zamanlarda bile Çankırı'nın elini bırakmayan Meryem, duygusal bir veda anında gözyaşları içinde "Ceyda teyzemle kalacağım" diyerek duygularını dile getirdi. Bu dokunaklı anlarda Çankırı da Meryem'i sakinleştirip programlarına devam etti.

Sonrasında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın katıldığı bir etkinlikte, Meryem yine Çankırı'nın yanından ayrılmadı. Poz verirken bile Çankırı'nın elini bırakmayan Meryem, sonunda yorgunluktan uykuya daldı. Çankırı, programlarını yarıda kesip Meryem'i ailesine teslim etti.

“Şaşkınım!”

Yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini aktaran Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da; “Meryem tüm gece boyunca ne kucağımdan ne de yanımdan ayrıldı. Küçücük elleriyle yüzümü ve saçlarımı okşadı. Asıl o enerjisiyle beni kendisine hayran bıraktı. Bir çocuk annesini bırakarak sadece ekranlarda ya da broşürlerde, afişlerde gördüğü birine karşı nasıl bu kadar yakınlık hisseder gerçekten şaşkınım. Ama Meryem gibi tüm çocuklarımız bizim evlatlarımız. Ben de iki çocuk annesiyim ve çocuklar o kadar saf ve temiz ki gerçek samimiyeti anlayacak kadar da güçlüler. Geleceğin Türkiye’sinde her şeyden önce bir anne olarak sonrasında da bu milletin bir sözcüsü olarak çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anne Fatma Orhan ise kızının fırsat buldukça Çankırı’nın videolarını izleyerek onu öptüğünü dile getirdi.