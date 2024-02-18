CHP Ankara'da düzenlenen toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı.

CHP'nin Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Özgür Özel uzun bir konuşma yaptı.

Bu konuşma sırasında istifa edenleri, "3 - 5 memnuniyetsiz arkadaş" olarak değerlendiren Özel'in konuşma yaptığı sırada salondaki boşluklar dikkati çekti.

CHP'nin "kalkınma, refah, dayanışma belediyeciliğini" önceleyen 15 alt başlıktan ve 105 sayfadan oluşan seçim bildirgesi açıklandı

"Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik" diyen Özel, aday gösterilmeyenlerin eleştirel açıklamalarına "3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var" diye yanıt verdi.

Özel konuşmasında önceki yerel seçimde ittifak kurdukları muhalefet partilerine "Muhalefete muhalefet iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız" mesajı verirken, seçmene de, "Geçen seçimde saraya itiraz edenler buradalar, geçen seçimde israf bitsin tasarruf oldun diyenler buradalar. Geçen seçimin muhafazakar demokratları yine buradan kendi değerlerine saygılı belediye başkanlarımızın arkasında. Geçen seferin bizim belediye başkanlarımıza destek veren milliyetçi demokratları onların vatan millet bayrak sevgisine beş yıl boyunca şahit oldular. O yüzden bundan sonra hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın parçasıyız, bu ittifakın adı Türkiye ittifakıdır" siye seslendi.

Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve DEM Parti ile ittifak görüşmelerine konu olan İstanbul Esenyurt ilçesi adayları açıklanmadı.