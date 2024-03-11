"İşimiz Gücümüz İzmir" sloganıyla donatılmış seçim otobüsü, CHP'nin yerel seçim heyecanını daha da alevlendirdi. Ancak, Bakan'ın tercih ettiği fotoğraflar ve detaylar, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

CHP Liderlerinin Hakimiyeti

Bakan'ın seçim otobüsünde öne çıkan detaylardan biri, sadece CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafının yer alması oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neden Yok?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın fotoğrafının seçim otobüsünde bulunmaması, dikkatleri çekti. Bu durum, partililer ve seçmenler arasında bir takım tepkilere neden oldu. Adayın neden bu önemli tanıtım aracında yer almadığına dair sorular, kamuoyunu meşgul etmeye başladı.

Seçim Otobüsü Detayları

Seçim otobüsü, ön kısmında CHP logosu ve Murat Bakan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı yazısı ile dikkat çekiyor.