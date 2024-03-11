Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu çerçevesinde Çiğli’de kurulan Egeşehir Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Görür, laboratuvarın kapsamının beklentilerini aştığını belirtti. Başkan Tunç Soyer ise afet durumlarına karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye’nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla birlikte kara ve denizde başlattığı depremsellik araştırmasını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in liderliğinde Çiğli’de hayata geçirilen Egeşehir Laboratuvarı, Türkiye'nin en kapsamlı yapı ve zemin laboratuvarı olma özelliğini taşıyor.

Bugün saat 13.00’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başlayacak olan Dirençli Kent İzmir Konferansı'na katılmak üzere kente gelen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, program öncesinde Egeşehir Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Merkezi gezip çalışmaları inceleyen Prof. Dr. Naci Görür'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Egeşehir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, Egeşehir Planlama A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç ve diğer yetkililer eşlik etti.

Depreme dirençli İzmir için çalışmalar sürüyor

İzmir’i daha dirençli hale getirmek amacıyla faaliyetlerini aksatmadan sürdüren merkez hakkında bilgi alan Prof. Dr. Naci Görür, “Düşünceme göre merkezin kapsamı epey geniş tutulmuş. Olması gerekenler yapılıyor burada. İzmir’de çok sayıda fay var. Bu fayların özellikleri çok önemli. Ne zaman hareket edeceklerini ancak çalışarak bilebiliriz” dedi. İstanbul’un durumunun İzmir’e oranla daha kestirilebilir olduğunu belirten Görür, “Burada düşman belli değil. Nereden vuracağı belli değil. Kazığımızı sağlam yere çakacağız” diye konuştu.

Başkan Soyer de kentte yürütülen çalışmaları özetlerken, olası bir afet durumunda her türlü senaryoya yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini aktardı. Yerel yönetim olarak çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Soyer, merkezi hükümetin de çalışmalara destek vermesi gerektiğini belirtti.

Tam donanımlı

Egeşehir Laboratuvarı beton, kaya ve zemin incelemelerinde ihtiyaç duyulacak “49 ayrı deney ve test yapılabilir” onayını alan tek merkez. Laboratuvar riskli yapı tespiti ile zemin etütleri için gerekli deney, analiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik cihaz ve ekipmanlarla donatıldı.

İzmir ve Türkiye için önemli bilgiler verecek

Başkan Tunç Soyer’in “Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir” vizyonu doğrultusunda bugün saat 13.00’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) başlayacak Dirençli Kent İzmir konferansında ortak akılla İzmir’in geleceğine yön verilecek. Prof. Dr. Naci Görür, deprem ve dirençli kentler başlığı altında İzmir ve Türkiye için önemli bilgiler verecek.