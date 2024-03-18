CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, Nafiz Gürman Mahallesi'nde başlayan ve Soğukkuyu Mahallesi seçim ofisi önünde son bulan korteje katıldı. Yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada Önal, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaklarını ve Bayraklı ile İzmir'in kendilerinde kalacağını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal, Nafiz Gürman Mahallesi'nden başlayan ve Soğukkuyu Mahallesi seçim ofisi önünde son bulan korteje katıldı. Yürüyüşe İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İl Başkan yardımcıları ve çok sayıda yurttaş da eşlik etti.

Seçim ofisi önünde yaptığı konuşmada Önal, "Bugün burada sizleri gördükten sonra hiçbir noktada kuşkum yok. Onlar devletin olanaklarıyla, çalıştırdıkları onlarca araçla, sınırsız para kaynaklarıyla böyle bir inanan bir kalabalığı göremediler. Onlar ücretli adamlar çalıştırırken her biriniz inandığı için buradasınız. Bayraklımız 2009 yılında ilçe sınırları belirlenirken, kendi doğal coğrafyamızı elde edemedik. O gün AKP sadece Bornova’yı ve Bayraklı’yı almak üzere bir sınır belirledi. Sınırlarımız ara sokaklardan geçiyor. Bayraklı’yı Karşıyaka’dan kopardıkları dezavantajlı mahallelerle ilçe sınırı belirlemişlerdi. O gün hesapları tutmadı. Bugün İzmir Cumhuriyetçi olduğu gibi geçmişinden Atatürk’ten aldığı değerleri hiçbir noktada teslim etmeme üzerine irade gösterdi" ifadelerini kullandı.

“DEPREM VERGİLERİ NEREDE?”

Deprem vergilerinin soran İrfan Önal, ”İftiharla cumhuriyet değerlerini, taşıyan CHP’liler bundan sonra da Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir Cumhuriyetçilerle bu bayrağı sallandıracağımızdan hiçbir kişinin kuşkusu olmasın. Bayraklı da İzmir de bizim kalacak. Birçok afişlerinde AKP amblemini göremezsiniz. Bağımsız adaymış gibi vatandaşları kandırmaya çalışıyorlar. Yıllardır soruyoruz, ‘Deprem vergileri nerede?’ hiçbiri cevap vermiyor. 1999 yılında İstanbul depreminde İstanbul’da toplanma alanlarını kamulaştırdılar. Milletin bu alanlarını birbirlerine peşkeş çektiler. Biz bu kuleleri dikerek İstanbul’un kalbine hançer saptadık dedi. Bugün buraya göz dikenlerin kim olduğunu görün istiyorum. 18 uygulamalarını da belediye olarak üstleneceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ KURULACAK

Projelerini anlatan İrfan Önal, “Kentsel dönüşüm insan hayatını etkilediği için öncelikli işim, birçok mahallede çocukların oynayacağı alanlar yok. Acil müdahale ekipleriyle kaldırımları tekrar hayata geçireceğiz. Eksikliğini hissettiğimiz çalışmalarını yapacağız. Göreve geldiğim andan itibaren hep yanınızda olacağım. Söz veriyorum. Cemil Tugay’ın yapacağı ilk projelerinden bir tanesiyle denizle kesintisiz alanımız olacak. Bayraklımıza tarih kültür merkezi kazandırarak. Nikah sarayımız deniz kenarında olacak. Deniz kenarına taşıyacağız. Kadın kooperatiflerini destekleyerek üretimi arttıracak ve istihdam konusunda da öncülük edeceğiz. Öğrencilerimizin kolay ulaşabilir yemeğe katkı sağlayacağız. Her yaş için projelerimiz var. Tüm çalışmalarımızın mali hesabı oluşturuldu. Bunlar bugün umut tacirleriyle her yola başvuruyorlar. İstedikleri kadar ikircikli davransınlar. Onların olanaklarıyla baş edebiliriz. Onlarda olmayan inanç bizde var. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu biliyoruz. Biz Cumhuriyete olan inancımızla onlardan daha fazla oy alacağımızın inancındayım. 31 Mart’ta zafer bizim” dedi.