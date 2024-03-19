Geçtiğimiz günlerde öldürülen taksici Oğuz Erge’yi anarak sözlerine başlayan İrfan Önal, “Meslektaşınız, Oğuz Erge’ye Allah’tan rahmet, ailesine de baş sağlığı diliyorum. Yaptığınız görevin çok zorlu bir alan olduğunun farkındayım. 31 Mart seçimlerinin ardından seçildiğim takdirde esnafımızla ilişkilerimizi artıracağız. Kuracağımız esnaf masasıyla esnafımızın taleplerini alarak çözümler üreteceğiz” dedi.

İlçede birçok noktada güvenli alanlar oluşturmak için projeler hazırladıklarına vurgu yapan Önal, “Adaylığım açıklandıktan sonra il ziyaretlerimden birisini İlçe Emniyet Müdürlüğüne yaptım. Güvenli bir Bayraklı için sokak ve parklarımıza ‘Kent Güvenliği’ sistemi kazandıracağız. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cemil Tugay’ın da tanıttığı akıllı trafik sistemiyle de ilçemizde trafikle ilgili sorunlar çözülecek. Biz, Bayraklı’ya yakışan projelerle kentimizi ileriye taşıyacağız” diye konuştu.