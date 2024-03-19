İYİ Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Gökhan Uzun ve ilçe teşkilatı, Hatay Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği’ne ziyarette bulundu. Uzun’un Karabağlar için projelerini anlattığı konuşma sonrasında, dernek tarafından Uzun’u destekledikleri söylendi. Dernek Başkanı Murat Yalçın, “Adaylar tek tek derneğimizi ziyaret etti. İYİ Parti Karabağlar Teşkilatı, Ahde Vefa Turan Derneği’mizi heyecanlandırdı. Sana güvendik Gökhan Uzun” diye konuştu.

KÜTÜPHANE VAADİ

Karabağlar’da kapsamlı bir kütüphane olmadığını vurgulayan Gökhan Uzun, “500 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Bu kadar yoğun nüfusa sahip ilçemizde kapsamlı bir kütüphanemiz yok. Ben belediye başkanı olarak seçilirsem, Karabağlar’a yakışacak bir kütüphane inşa etmek istiyorum. Bu kütüphanenin içerisinde etüt odaları olacak. Etüt odalarında da hizmet edecek ekip, Karabağlar ilçesinde yaşayan atanamayan öğretmenlerimiz ve emekli öğretmenlerimiz arasından istihdam edilecek. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz takdirde, dar gelirli ailelerin çocukları; dershaneye giden, özel okula giden ya da özel ders alan öğrencilerle ayni seviyede eğitim alacak. Kütüphane içerisinde fiber internet ve üst düzey elektronik cihazlar olacak. Bu sayede öğrenciler için bir fırsat eşitliği yaratılacak. Öğrencinin ailesinin de cebini rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

HER MAHALLEYE KREŞ

Çalışan annelerin işe giderken çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olmadığını ifade eden Uzun, “İlçemizdeki en büyük sıkıntılardan biri de çalışan annelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir kreş olmaması. Çalışan annelerimiz sabahleyin işe giderken, ‘İşten gelinceye kadar çocuğu kime, hangi akrabama bırakayım?’ sorusu içinde kendini yiyip bitiriyor. Neden Karabağlar’ın içerisinde mahallelerde kreş oluşturmuyoruz? Bunlar çok büyük işler değil. Hepimiz yaşıyoruz burada. Biz Karabağlar’ın 58 mahallesine birer tane kreş açacağız. Bizim Karabağlar ilçesinin içerisinde yapacağımız her şey Karabağlar’da katkı sağlayacak. Karabağlar’da yaşayan vatandaşlarımızın hepsine gerçekten hizmet edecek” dedi.

“MAHALLELERDE TEMSİLCİLİKLER KURULACAK”

Karabağlar’daki her mahallede, mahalle temsilcilikleri oluşturulacağını söyleyen Uzun, “Karabağlar’da sorunlar anlatmakla bitmez. Ancak vatandaşın bu sorunları belediye

başkanına iletmesi zorlu bir süreç. Ben belediye başkanı olduğumda da sorunlar olacak. Vatandaşın sorununu daha rahat şekilde başkana aktarması için 58 mahallenin her birinde mahalle temsilcilikleri kurulacak. Bu temsilcilikler o mahallede olan sorunları başkana iletme ve çözme noktasında büyük önem teşkil edecek. Mahalle temsilciliklerinin belediye binasında birimi olacak. Bu sayede mahallelinin sorunu başkana ulaşırken eksilmeden bütün olarak gidecek” şeklinde konuştu.

YALÇIN: SANA GÜVENDİK GÖKHAN UZUN

Yapılan konuşmalar sonrasında söz alan Hatay Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Yalçın, “Bugüne kadar CHP de AK Parti de dahil olmak üzere çok sayıda parti derneğimize misafir oldu. Adaylar tek tek derneğimizi ziyaret etti. İYİ Parti Karabağlar Teşkilatı, Ahde Vefa Turan Derneği’mizi heyecanlandırdı. Sana güvendik Gökhan Uzun” diyerek Uzun’a tam desteklerini bildirdi.