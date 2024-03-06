Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı İlçe Başkanlığı tarafından örgüt buluşması düzenlendi. Buluşmaya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bayraklı önceki dönem Belediye Başkanı Hasan Karabağ, meclis üyesi adayları ve partililer katıldı.

Bayraklı için uzun zamandır kurduğu hayalleri olduğunu söylerek sözlerine başlayan CHP’li İrfan Önal, “Bayraklı için çıktığımız yolcuğumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki ben de sizler gibi, bu partinin tabanından gelen; Cumhuriyet Halk Partisi’nin asli unsuru olan Gençlik Kolları’nda aldığı görevlerle onur duyan, sonrasında ise daha büyük sorumluluklar üstlenmiş, sizleri Parti meclisinden Belediye meclisine kadar her kademede temsil etmiş bir genç kardeşiniz olarak, partimizin Bayraklı Belediye Başkan Adayıyım. Ve Bayraklı’ya dair uzun zamandır hayalini kurduğum planlarım var. Şimdi sizlere kısaca bunlardan söz etmek istiyorum. 20 yıldır farklı kademelerde edindiğim tecrübelere dayanarak şunu biliyorum ki: Bu partinin bayrak asan genci de; kapı kapı gezen kadını da; ilini ilmek ilmek ören il başkanı da; AKP iktidarının zulmüne karşı son nefesine kadar mücadele eden milletvekili de; yetimin hakkını yedirmeyen belediye başkanı da birdir. 22 yıldır ülkemizi talan etmiş; insanlarını pazarlarda atık sebzelere mahkum etmiş; cebini doldururken tüm toplumu sosyal yardımlara muhtaç etmiş; kurumların içini boşaltıp ekonomiyi enkaza çevirmiş bir iktidar karşısında: siz Cumhuriyet değerlerinden, Atatürk’ün izinden hiçbir koşulda taviz vermeyen Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımla yol yürümekten gurur duyuyorum” diye konuştu.

“BAYRAKLI’MIZI HARAMİLERE TESLİM EDECEK MİYİZ?”

Bayraklı’yı haramilere teslim etmeyeceklerini belirten Önal, “Bu kentin Kurucu Belediye Başkanı Sayın Hasan Karabağ ve sonrasında bayrağı başarıyla bugüne kadar taşıyan sayın Serdar Sandal’ın yol arkadaşı olmaktan onur duyuyorum. Bugün burada bana verdikleri destek ve rehberlikten dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum ki; Biz böyle omuz omuza ve dimdik ayakta olduktan sonra bizim iktidar yürüyüşümüzü hiç kimse engellenemez! Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlar; kıyıda kenarda el ovuşturup içimizde kavgaya düşmemizi bekleyenler 31 Martta büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bayraklı’mızı haramilere teslim edecek miyiz arkadaşlar? Bayrağımızı, Cumhuriyet değer ve ilkelerimizi, belediyemizi hiç kimseye teslim etmeye niyetimiz yok sevgili yoldaşlarım. Biz şimdi buradan kenetlenerek çıkacak, yarından tezi yok girmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak! Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı Örgütü sandıkta rekor kıracak! Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Yolumuz açık olsun” dedi.

ASLANOĞLU: PANKARTLARI SÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu "CHP için İzmir'in kalbi Bayraklı mıdır bilmiyorum. Ancak Bayraklı CHP’nin gözbebeğidir. Bu seçim yerel seçim olmanın çok ötesine çıktı. Devletin tüm imkanları ile saldırıyorlar. Her Allah’ın günü kaymakamlıklardan gelen yazılar ile bizim adaylarımızın yazıları pankartlarını sökmeye çalışıyorlar. Bu yetmedi dün gece Bayraklı'da ahlaktan yoksun olarak İrfan Önal başkanımızın pankartlarını AKP logolu araçlarla topladılar. Bunun tek adı var ahlaksızlık. Bu seçim kimlerle kimler arasında? Bu seçim Buca Cezaevi yeşil alan olsun diyenlerle Buca Cezaevi’nin yarını ev yapalım yolumuzu bulalım diyenler arasında. Bu seçim İnciraltı yeşil kalsın diyenlerle rezidans yapalım diyenler arasında. Bu seçim aday lansman törenine katılanlara zeytin fidanı koyup kurutanlar ile aday tanıtım törenine katılanların adına ağaç dikenlerin arasında!" diye konuştu.

‘ÖRGÜT DİMDİK AYAKTA’

Aslanoğlu, "İrfan Başkan sadece genç değil. İnanılmaz donanımlı ve deneyimli. Mühendis. Öyle çaylaklıkla başlamadı. 5 yıl meclis üyeliği yaptı. Kolay işleri yürümedi, Büyükşehir imar komisyonu başkanlığımız yaptı. Yani şehirde yapılması gereken işleri en iyi bilen kişilerden biri. Bugüne kadar örgütten aldığı her görevi başarıyla yaptı bundan sonra da başarıyla sürdüreceğine inanıyoruz. Aday lamsan töreninde demiştim ki kırılmaya dökülmeye birbirimizle uğraşmaya hiç hakkımız yok. Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrak yarışı ilk önce Belediye Başkanımız Hasan Karabağ ile başladı. Bayrağı büyük bir onur ile Serdar Başkanımıza verdik. Şimdi de bayrağı İrfan Başkamız alacak. Onların yoldaşlığı ile bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağını tüm örgüt olarak biliyoruz. Seçim çalışması başladığında daha önce görev yapmış abilerimizden bir ricada bulundum. Gelin tüm örgütle birlikte seçim çalışmasını birlikte yapalım dedim. Daha önce Genel Sekreterliğimiz yapmış abimizden ricacı oldum Bayraklı'ya ağabeylik yapar mısın diye. Hemen geldi örgütün başına geçti. Örgüt dimdik ayakta. Ayağa kalkın vazgeçmeyin, boş vermeyin. Şimdi tüm İzmirli ayağa kaldırma zamanı uyumadan yorulmadan İrfan Önal'ı belediye başkanı yapana kadar CHP bayrağını bir kez daha en yukarıya koyana kadar ayağa kalkın!" dedi.

SINDIR: BİRLİKTEYİZ, BAŞARACAĞIZ!

Birlik ve beraberlik mesajları veren Sındır, “Bizim partimiz savaş meydanlarında kuruldu. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin kıvılcımını yaktı ve paramparça olmuş tüm Anadolu’yu bir araya getirdi. Bunun adı da Cumhuriyet Halk Fıkrasıydı. Bu fıkra bu cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyet kurulduktan sonra adımız Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bizim partimiz savaş meydanlarında kuruldu. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk mili mücadelenin kıvılcımını yaktı ve ardından tüm Anadolu'yu bir araya getirdi. Bununla da cumhuriyet halk fırkası kuruldu ve o fırka Cumhuriyeti kurdu, sonra adı Cumhuriyet Halk partisi oldu. Biz CHP olarak Cumhuriyete sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımak sorumluluğu omzunda alan insanlarız Kalbimizde hiç 6 ok eksik olmadı. Dünyanın en eksi ve en uzun soluklu partilerinden biriyiz. Çok şükür bu güne kadar dimdik ayaktayız. Yeni gençler bu partiyi bu güne kadar parti ayakta tutarak, bayrak elden ele alınır ve yukarıya taşınır. Bayraklı Hasan Karabağ ile

CHP bayrağı dalgalandırıldı o günden bu zaman bayrağı düşürmedik. Bugün de bayrak değişti. Bugün İrfan Önal arkadaşımız sizlerin gayreti ve çabası ile CHP'nin ilkelerine sahip çıkarak, kurucumuz, kurtarıcımız, büyük önderimiz, baş tacımız Mustafa Kemal Atatürk'e olan sorumluluğumuz gereği daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu yetmez. Biz buradayız, bir aradayız, birlikteyiz. Hep beraber olmak zorundayız. 31 Mart'a kadar sahada alanlarda sokaklar olmak zorundayız. Hiçbirimizin hiçbir mazeret lüksü olmamalı, olamaz.. İzmir’in herhangi bir yerini ne İzmir’i asla ama asla bugün insanlarımıza açlığı ve yoksulluğu reva gören, bayrağını logosunu göstermekten utanan, çekinen, korkan insanlara karşı Cumhuriyetimizi savunmak hepimizin temel görevi. Birlikteyiz başaracağız!” diye konuştu.

GÜLTEKİN: BAYRAKLI'DA CHP BAYRAĞINI ASLA TESLİM ETMEYECEĞİZ

Bayraklı’da CHP bayrağını teslim etmeyeceklerini söyleyen İlçe Başkanı Didem Gültekin ise, "İzmir'in kalbi bayraklı diyoruz. CHP örgütünün de kalbi Bayraklı örgütü oldu. Bunun için örgütüme şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde iktidar temsilcilerinin belediye başkan adayları tanıtıldı. CHP'li belediyelerin yaptığı işleri proje olarak anlatmaya başladılar. Bize gıpta olarak baktıklarını sosyal belediyecilik anlayışını kıskandıklarını biliyoruz. ancak onların temsil ettiği zihniyet, işçiyi ve emekçiyi perişan eden zihniyet. Biz neyi yapıp neyi yapmadıklarını biliyoruz. Neye göre yaptıklarını da biliyorum. Artık bütün Bayraklı, bütün İzmir ne yapmak istediklerini biliyor ve CHP’liler asla buna geçit vermeyecekler. Birileri Bayraklı üzerinden başka hesaplar peşinde. Hiç heveslenmesinler. Bayraklı örgütü öyle bir örgüttür ki mevzu bahis CHP olunca yan yana gelip kenetlenir ve çelikten bir duvar örer. Ben bu örgüte minnettarım. Burada ve bir aradayız, dimdik ayaktayız. Bayraklı'da CHP bayrağını asla teslim etmeyeceğiz" dedi.