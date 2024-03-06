*Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz bünyesine kazandırılan Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümünün başta üniversitemiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza, kurul üyelerine, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde açılacak yeni program ve bölümleri açıkladı. Türkiye’de 20 yükseköğretim kurumu bünyesinde kurulan yeni program ve bölümlerden birisi de Ege Üniversitesi çatısı altında eğitim verecek olan Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü oldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da “Yapay Zekâ, Dijitalleşme ve Büyük Veri” toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yanı sıra yeni program ve bölümlerin açılacağı 20 üniversitenin rektörleri katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zekâ, yapay zekânın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans- önlisans seviyesinde program açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde “Yapay Zekâ Temelli Programların Belirlenmesi Çalışma Grubu” kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, “Çalışma grubu, değişik ülkelerdeki üniversitelerin bölüm/program yapılarını inceleyerek muhtemel program önerilerini Yükseköğretim Kurulumuza sundu” dedi. Prof. Dr. Özvar, çalışma grubunun önerilerini değerlendirdiklerini ve yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılmasına karar verdiklerini ancak ilerleyen günlerde program sayısının artacağını belirtti.

Halihazırda farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri”, “Yazılım Geliştirme” ve “Bilgi Güvenliği Teknolojisi” bölümlerinin farklı üniversitelerde de açılmasını karara bağladıklarını söyleyen Prof. Dr. Özvar, bunlara ilaveten 2 yeni lisans programının açılmasına karar verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Özvar, lisans seviyesinde açılması planlanan yeni bölümlerin “Veri Bilimi ve Analitiği” ile “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” olduğunu açıkladı.

“Öğrenciler başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek”

Prof. Dr. Özvar “Programların bir kısmında ilk kez, müfredatta yer alan ve seçilecek dersleri büyük üniversitelerimizin öğretim üyeleri tarafından online ve senkron biçiminde verilecek. Böylelikle programların açılacağı üniversitelerin öğrencileri başka bir üniversite öğretim üyesinden de ders alabilecek. Ayrıca sektör temsilcilerinin de katkı vereceği bu programlardan azami fayda sağlamak istiyoruz. Açılacak yeni programlarda kalite güvencesinin sağlanması en önemli gündem maddemizdir. Bilişim ve yapay zeka alanında uzman hocalarımız ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları yeni programlarımızın müfredatların niteliklerini yükseltecektir” diye konuştu.

Programların hangi üniversitede açılmasına ilişkin karar verirken pek çok hususu göz önünde bulundurduklarını belirten Prof. Dr. Özvar, “Önce bünyesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi lisans programları ile bilgisayar programcılığı, web tasarımı ve kodlama gibi önlisans programları olan üniversitelerimizi belirledik” dedi.

“EÜ, eğitim-öğretim kapasitesini artırmaya devam ediyor”

Türkiye’nin ilk kurulan yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesinin, eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme alanlarında niteliğini ve kapasitesini artırmaya devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ülkemizin tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü, öncü bir araştırma üniversitesi olarak bilimsel alt yapımızı çağın gerekleri doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Uluslararası arenada söz sahibi, referans gösterilen bir yükseköğretim kurumu olma vizyonumuz kapsamında yeni akademik birimleri bünyemize kazandırıyoruz. Hepimizin bildiği gibi dijital bir çağın içerisinde bulunuyoruz. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelerin yol açtığı çok yönlü ve kapsamlı bir değişimi yaşıyoruz. Küresel yarışta bilimsel gücün ülkeleri öne geçirdiğini ve belirleyici olduğunu biliyoruz. Üniversitelere yani bizlere düşen görev ise bilimin rehberliğinde bugünü ve daha da önemlisi geleceği yönetmemiz gerekiyor. Ayrıca, toplumumuzun beklentilerine bilimin perspektifinden bakarak, ihtiyaçları belirleyip, geleceğe yönelik gerçekçi tedbirleri almak zorundayız. Bu dijital çağda üniversiteler büyük bir rekabetin içerisinde bulunuyorlar. Biz de Ege Üniversitesi olarak küresel rekabette yarışabilmek için dijital kapasitenin önemli faktörlerden birisi olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda bir yandan eğitim öğretim ve araştırma geliştirme alt yapımızı güncelliyor bir yandan da dijital dünyanın sunduğu algoritmaları yakından takip ediyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Dijital Türkiye ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, bilişim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında da bir başarı ivmesi yakalayarak, büyük bir dönüşüme imza attı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde, dijital teknolojiler alanında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerini güçlendirecek Dijital İnovasyon İş Birliği Platformunun kurucu 8 üyesinden birisi oldu. Ardından, yükseköğretimde siber güvenlik programlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’de açılan 4 Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulundan birisini bünyesine kattı. Tüm birimlerimizle eşgüdüm halinde,

bilişim teknolojileri, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik gibi alanlarda multidisipliner bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hızla değişen çağı yakalayıp, ötesine geçerek öncü olma hedefiyle üniversitemizin dijital dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı, Türk bilim yüzyılı yapmak için aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversitemiz bünyesine kazandırılan yeni bölümün başta üniversitemiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Erol Özvar hocamıza, kurul üyelerine, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum ” diye konuştu.