Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, 31 Mart seçimlerinde Bornova başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde ve Büyükşehir Belediyesi seçimlerini açık ara kazanacaklarına inandığını açıkladı.

Hedef: 5 Yıl Önceki Başarıyı Tek Başına Yakalamak

Bornova'da hedefini açıklayan CHP'li aday Eşki, özellikle 5 yıl önceki ittifakla alınan oy oranını tek başına yakalamayı amaçladıklarını belirtti. Eşki, mevcut CHP'li seçmenin yanı sıra geçmişte CHP'ye oy vermeyen birçok insanın da kendilerine oy vereceğine inandığını ifade etti.

Seçim Stratejisi ve İzmir'in Gerçek Durumu

AK Parti yandaş medyasının ülkeyi olumlu bir şekilde göstermeye çalıştığına dikkat çeken Eşki, çarşı, pazar ve sokakların gerçek durumunun ortada olduğunu vurguladı. İzmir'lilerin sandıkta ittifakı kuracaklarını, CHP'ye destek vereceklerini belirten Eşki, seçimde partilerine oy veren seçmeni memnun ederek, genel seçimlerde de desteklerini sürdürmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Seçim Öncesi Mesajlar

Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, seçim öncesi yaptığı açıklamada, "İzmirliler ittifakı sandıkta kuracak, CHP'ye omuz verecektir. Bu seçimde partimize oy veren seçmeni yerel yönetimlerimizle mutlu ederek, genel seçimlerde de oy vermeye devam etmelerini, partimizi iktidara taşımamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kartopu gibi büyüyor, çığa dönüşüyoruz

CHP’nin çatışındaki değişimin sokakta çok olumlu yansımaları olduğunu da ifade eden Eşki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel seçimlerindeki beklenti karşılanamayınca, CHP seçmeninde çok büyük bir değişim talebi vardı. Kurultay’da Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçilmesi ve Genel Merkezdeki değişim, ardından genç ve kadınların aday gösterilmesiyle bu talep karşılanmış oldu. Örgütümüzle tam uyum içinde, yoğun bir saha programı yürütüyoruz. Kahveler, çarşılar ev ziyaretleri yapıyoruz. Kendi seçmenlerimizin bulunduğu bölgelerin ötesinde özellikle geçmiş seçimlerde partimizin oyunun görece zayıf olduğu alanlara odaklandık. Çünkü Bornova’da bugüne kadar alınmış en yüksek oyu almayı hedefliyoruz. Geçen yerel seçimlerinde ittifakla yakalanan yüzde 57’lik bir oranı, ittifaksız yakalayarak CHP’nin rekorunu kırmak istiyorum. Bu hedefe sadece kendi seçmenimizin oylarıyla ulaşamayız. Geçen seçimlerde diğer partilere oy vermiş Bornovalılarla çok yakın temas halindeyiz, büyük katılım sağladık. Bornovalılar, kendilerine en iyi hizmeti kimin getireceğini çok iyi biliyor. Atatürk’e ve Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkıyor, bizleri kucaklıyor. Kartopu gibi büyüyor, çığa dönüşüyoruz.”