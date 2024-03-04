Duman, "Üreticilere tohum ve gübre desteği vereceğiz" Köylerde üreticilerle bir araya gelerek, birliktelik ve destek mesajı veren Duman, "Hep işbirliği ve iletişim halinde olacağız. Üreticilere destek olabilmek için tohum ve gübre desteği vereceğiz." dedi "Köylerimizi ve ürünlerimizi tüm ülkeye tanıtacağız." Duman, "Köylerimizin en meşhur festivali olan Kiraz Festivali'ni diğer tarım ürünlerinde de yapmayı hedefliyoruz. Sultaniye üzümümüz var, bardacığımız var, kavunumuz var. Bu ürünlerin belediye yönetimine geldiğimizde yapacağımız iş birliği ile üretimi artırdıktan sonra festivallerle tüm ülkeye tanıtacağız. Hem Buca kazanacak, hem de üreticiler kazanacak" şeklinde konuştu. Tarım projelerini üreticilerle paylaşan Duman, sonrasında temel belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi, alt yapı ve yol düzenlemeleri hakkındaki çalışmalarını vatandaşlarla paylaştı.