Efes Selçuk'un en gözde caddelerinden biri olan Belediye binası yanındaki Siegburg Caddesi üzerinde yer alan seçim ofisi, partilileri ağırlamaya başladı. Kısa süre önce hazırlıklarının tamamlandığı seçim ofisinde bir araya gelen partililer akşam saatlerinde de geç vakte kadar açık kalacak ofiste çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın katılacağı seçim ofisinin açılışına tüm partililerini davet eden Filiz Başkan, “Gücümüze güç katmaya hazır mıyız! Seçim coşkusunu birlikte paylaşmak için tüm halkımızı seçim ofisimizin açılışına bekliyoruz” dedi.