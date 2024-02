Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında bugün Karabağlar Uğur Mumcu Meydanı’na gelerek halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Özel, partisinin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a Karabağlılar'dan destek istedi.

Konuşmasında kadın aday vurgusu yapan Özel, "Kenarda köşede değil tam 9 yerde seçilecek yerde, İzmir’in en büyük ilçelerinde kadın adaylarımız var. Mesleklerinde başarılı, kent suçlarında mücadelede başarılı, ranta ve talana karşı sizinle mücadele eden; her sabah bir başka mahallede kahvaltı edip her akşam başka bir taksi durağında günü sonlandıracak olan gencecik adayımız Helil Kınay’ı sizlere emanet etmeye geldim. Adaylarımız inançlı, kararlı, iyi eğitimli ve motivasyonları yüksek. Bir şeye niyet ettik: Yaptırdığımız tüm anketlerde İzmirli seçmen daha çok kadın ve genç aday istedi. Biz de kadın ve genç adayları emanet etmeye geldik. Bu işin şakası yok. Bir tarafta 19 bakan belirliyor beyefendi; 18’i erkek biri kadın. O da aile bakanlığı. Kadına ‘Sen aile işlerine bakarsın’ diyor. Biz bu işe karşı kadın devrimini CHP’nin kalesi İzmir’den başlatmaya geldik. Kız çocuklar ve erkek çocuklar ayrı okusun diyen bir anlayış var. İktidar partisi kadınları sahiplendirmekten, kadınların oy kullanmasını bile engellemekten bahsediyor. Cumhuriyet yıllar önce kadına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Şimdi bu saldırılara karşı İzmir’den meydan okuma zamanıdır, o yüzden siyasetteki kadın devrimini sizlere emanet etmeye geldim. Mesleğinde başarılı, yöneticilik vasıfları çok yüksek, kentin sorunlarını bilen ve çözüm önerilerini de bilen bir adayımız var. Sizden aldığı destekle Karabağlar’ın yüzünü Helil Kınay güldürecek. Bugün yürüyüşü hep beraber başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN TUNÇ SOYER AÇIKLAMASI

Özel konuşmasının devamında ise "Cumhuriyetin birinci yüzyılının ilk 25 yılına biz damga vurduk; yokluğu, açlığı bitirdik bir Cumhuriyet inşaa ettik. Toplu iğnesi olmayan bir ülkeyi uçak fabrikası yapar hale getirdik. Şimdi bir üzüntü yaşıyoruz, son 25 yılda CHP yoktu. Bir değişimle yola çıktık ve Cumhuriyetin ilk 25 yılına Cumhuriyetçilerin, Atatürkçülerin damgasını vurmak için yola çıktık. O yürüyüşe, yola çıktığımızda bu partinin önceki genel başkanlarına vefa borcumuz var. Bu vefa partimizi iktidar yaparak gösterilir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında partilerini iktidar, ilkelerini iktidar yapacağız. Bu yolda ilk adımlarıma eşlik eden biri vardı; o kişi kararlı, ilkeli, cesur, makamını kaybetme endişesi taşımadan doğru bildiğinden şaşmayan duyarlı bir siyasetçi yol arkadaşım, sizlerin yakından tanıdığı, bütün iftiralara rağmen üstüne hiçbir leke yapışmadığı, sütte leke var ama onda yok, Cemil Başkan’ı aday yaptık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile önceden de konuştum, onun İzmir’in bir değeri olduğunu ve bunun ilgili fikirlerimizin olduğunu konuştuk. Bu partinin yürüyüşü Cumhuriyet, demokrasi ve kalkınma yürüyüşüdür. Bu kadar sıkıntıların olduğu ülkemizde iktidar olmak, bu kentte iktidar kalmak durumundayız. Bunun için hep birlikte bu iktidar yürüyüşünü gerçekleştirmeye var mısınız? Helil Kınay’ı ve Cemil Tugay’ı sizlere emanet ediyorum. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Karabağlar’a ve İzmir’e hayırlı olsun" dedi.

"BİZ SİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Her geçen gün birbirimizi biraz daha tanıyor, ısınıyoruz. İzmir’in çocuğuyum, İzmir’in evladıyım. Genel Başkanımızın katılımıyla İzmir’in 30 ilçe belediye başkanının ve benim tanımımı yaptılar. Bu görevlere aday gösterilmek büyük bir onur, seçildikten sonra da altına gireceğimiz bir sorumluluk. Biz bu sorumluluğun altından kalkabileceğimize inanıyorum. 1980’li yılların başında babam öğretmendi, ben de pazarlarda limon satıyordum. Babam bir akşam yanında başka bir öğretmen arkadaşıyla Yeşilyurt pazarında pazarcılık yapmaya kalktı. Şimdi baktığımda onların yaşına yakın pek çok insan görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti ve kurucusunu düşündüm. Ulu Önderimiz Atatürk’e bir milletvekilinin maaşının ne kadar olması gerektiği sorulduğunda ‘Dikkat edin, öğretmen maaşını geçmesin’ dediğini hatırlıyorum. Bakmayın üzerimdeki süslü kıyafetlere, sokaklarda büyümüş, bu şehrin sokaklarında acılarını bilen insanlarız biz. Partimiz bizi layık gördü, aday gösterdi. İzmir Karabağlar’da Helil Başkan’ı, Büyükşehir’de beni seçecek eminim. Genel Başkanımız ‘Siz artık bir takımsınız. Başınızı eğmeden bu halkın yanında yer alacaksınz’ dedi. Biz sizi asla yalnız bırakmayacağız. Biz İzmiriz, CHP’liyiz, Atatürkçüyüz. İhtiyacımız olan tek şey sizden göreceğimiz sevgi ve saygı. Sizin her zaman yanımızda olacağınızı biliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay ise "Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürüyeceğimiz mücadelenin adımlarını paylaşıyoruz. 20 yıldır hayatımızı enkaz altında bırakan, emeğimizi, gençliğimizi elimizden alan iktidara karşı birlikte mücadele ediyoruz. Karabağlar’ı Konak’tan böldüler, alacaklarını zannettiler ama vermedik. Bundan sonra da Karabağlar’ı, İzmir’i vermeyeceğiz. Özgürlüğümüzü, sesimizi, mücadelemizi gasp edeceklerini; bizi korkutarak kentlerimizi alacaklarını zannediyorlar. Oysa bizler bu mücadele içinde yokluktan var edilen Cumhuriyetin mayasını almışız. Kentlerimizi de ülkemizde de bağımsız, adil ve eşit olarak yürüyeceğimiz yolculuğumuzu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin her köşesinde kentlerimizi savunuyoruz. Biz de Karabağlar'da çocuklarımızı, gençlerimizi, topraklarımızı, hayatlarımızı savunuyoruz" dedi.

"KARŞIMIZA SİYASİ BİR KAYYUM ÇIKARDILAR"

Kınay sözlerinin devamında ise "Limontepe’de kentsel dönüşümde halkımızın hakkını savunurken hep beraberdik. Şimdi Karabağlar’ın haklarını yandaşa değil, Karabağlar’a vermek için birlikte mücadele edeceğiz. İzmir’in her köşesinde umudunu taşıyanlara ev sahipliği yaptı; eski İzmir’e ev sahipliği yaptı Karabağlar. Şimdi Karabağlar’ın her evinde, her mahallesinde birlikte olacağız. CHP’nin sosyal demokrat, halktan yana anlayışı ile hepimizin büyük bir aile içindeki dayanışmayı yaşadığı Karabağlar’da dönüşümün bir parçası olacağız. Karabağlar’da yandaşa değil, vatandaşa hizmet etmeye var mısınız? Hayatımızı gasp edenler şimdi Karabağlar’da sesimizi, sözümüzü gasp edenler karşımıza siyasi bir kayyum çıkardılar. Karabağlar’ı o kayyuma teslim edecek miyiz? Bizler güçlüyüz, bizden korkuyorlar. O yüzden bizi susturmaya çalışıyorlar. Bizler o kadar güçlüyüz ki 1 Nisan’a kadar her yerde birlikte olacak ve sonra da Karabağlar’ı birlikte yöneteceğiz. Cemil Başkan’a söz veriyoruz: Karabağlar’da en güçlü şekilde CHP’nin sözünü büyüteceğiz. Ancak biz de bir söz istiyoruz: Karabağlar’a daha çok bakacak, daha çok gelecek" diye konuştu.

"CHP’Yİ KARABAĞLAR’DA BİRİNCİ YAPACAĞIZ"

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek de "2009 yılından beri iktidar olduğumuz İzmir’in en genç ilçesinde bir daha CHP bayrağını dalgalandırmak için çalışacağız. Genel başkanımız özgür Özel öncülüğünde değişimi güçlendirmek için beraber çıktığımız yolda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim sürecinde milletimizin iradesini sandığa yansıtmak için CHP bayrağını daha fazla dalgalandırmak için çok çalışacağız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin ve halkımızın beklentilere uygun projelerle sosyal belediyecilikte örnek bir belediye olacağımıza inanıyorum. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenecek, oy oranımızı artıracak ve CHP’yi Karabağlar’da birinci yapacağız. Sokak sokak çalışacak ve en güçlü Karabağlar’ı birlikte hazırlayacağız" diye konuştu.