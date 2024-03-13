CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Tire'de miting yaptı. Yağmura rağmen seçim otobüsü üzerinde yurttaşlara seslenen Özgür Özel, seçmenin 31 Mart'ta kurulacak sandıkta tercihini CHP'li başkan adaylarından yana kullanmasını istedi. Özgür Özel, “Güzel Tiremizin, güzel İzmir'in güzel insanları. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan mert Tireliler. Hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart'ta yerel seçim var. Tire'de de büyük bir heyecan var. Seçmenler burada 'İşim gücüm Tire' diyen Hayati Okuroğlu'na belediyeyi teslim etmek için gün sayıyor. Biz Ankara'da ittifak kurmayı çok istedik. 'Birlikte olmalıyız, kaybetmemeliyiz, kaybettirmemeliyiz' dedik. O ittifak Ankara'da kurulamadı ama sandık başına gidecek olan vicdanlı insanlar burada Tire ittifakını kuracak” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay'ın elini tutarak havaya kaldıran Özgür Özel, “Başkanımız da İzmir'e hizmet etmek için heyecanla bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay. Onu tanıyor musunuz? Seviyor musunuz? Güveniyor musunuz? O sizin için çalışacak. Ben de size güveniyorum” dedi.

“BİRİLERİ GİBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPIP ZENGİNLEŞMEYECEĞİZ”

İlçenin sorunlarını çözmek için yapılacak çalışmalara değinen Özgür Özel, “Hayati Okuroğlu Başkan, Tire’nin su sorunu için İZSU’yla projeler yapacak. Aziz Kocaoğlu başkanımız önemli çalışmalar yaptı. Kırsaldaki üretim yollarını yaptı. Şimdi de başkanlarımız çalışacak” dedi. Özel, CHP'li belediye başkanlarından görevi devralırken mal varlıklarını açıklamasını da isteyerek, şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız görevi alırken, mal varlıklarını belediyenin camına asacak. Neyi var neyi yok bileceğiz. Bütün CHP'li başkanlar göreve geldikleri gün belediyeye girerken mal varlığını asacaklar. Her sene asacaklar. Bakacağız. O maaşla o iş olur mu? Bizim başkanlara güvenimiz tam. Onların kendisine güveni tam. Ama eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur. Biz birileri gibi belediye başkanlığı yapıp zenginleşmeyeceğiz. Cemil Başkan mal varlığını asıyor musun?” Başkan Tugay da bunun üzerine “Evet” yanıtını verdi. Özel, kurdukları Türkiye ittifakının kazanacağını, böylece tüm ülkenin kazanacağını belirterek, sözlerini sonlandırdı.

“ÇİFTÇİMİZİN, KÖYLÜMÜZÜN YANINDA OLACAĞIZ”

Başkan Cemil Tugay da Tireli yurttaşları çok sevdiğini belirterek, “Tire'yi ne kadar sevdiğimi duymuşsunuzdur. Genç bir doktor olarak 2 sene burada hizmet ettim. O günlerde Tire her şeyiyle çok güzeldi. Bugün de o güzel insanların dostluklarını gördüm. Sağ olun, bu yağmurlu havada bizimlesiniz. Gelecekte çok daha güzel bir Tire ve İzmir için her şey çok güzel olsun diye çalışacağız” dedi.

1 Nisan'dan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını söyleyen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçildikten sonra Tire’nin tüm sorunları ile ilgileneceğim. Tire artık bize emanet. Seçimden sonra yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfayla İzmirimizin dört köşesinin emaneti bizim olacak. Bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. 20 yılda Belevi yolunu bitiremeyenlere inat, Küçük Menderes'te kuracağım asfalt şantiyesi ile yolları açmak boynumun borcu olsun. İhtiyaç duyulan bütün hizmeti ilçeye kazandıracağım. Bunu sunmak görevimiz olsun. Üreten insanlarımızın, çiftçimizin, emekçimizin yanında olacağız. Çiftçimizin, alın terinin değerini beş paralık ettiler. Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi pek çok noktada çiftçinin yanında oldu. Aziz Başkanın sunduğu hizmetleri daha da büyüteceğiz. Ürettiğiniz her şey değer kazanacak. 1 Nisan’dan itibaren yanınızda olacağım. Nefes almadan çalışacağım. Söz veriyorum. Hayati başkanımla beraber Tire’yi başka bir noktaya taşıyacağız. Hepinizin desteğini bekliyorum.”

Konuşmaların ardından Özel, seçim otobüsünde halkı selamlayarak, Tire'den ayrıldı.