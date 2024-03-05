İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki ücretsiz aktarma sisteminin 120 dakikaya çıkarılması teklifi, UKOME’de bulunan ve hükümeti temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcilerinin, hayır demesi sonucu reddedilmişti

Konuya ilişkin AKP İzmir İl Başkanı Saygılı’ nın yaptığı açıklama sonrasında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “AKP usulü hem bilmiyor hem de vatandaşı yanlış bilgilendiriyor” diyerek, şu açıklamayı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyemizin, son beş yılda hayata geçirdiği toplu ulaşım yatırımları herkesin malumudur. Çiğli Tramvayı ile Narlıdere Metrosu’nun da hizmete açılmasıyla birlikte toplu ulaşım olanakları artmıştır. Hemşehrilerimizin, bu olanaklardan daha fazla yararlanabilmesi için Başkanımız Tunç Soyer’in talimatıyla “ilk binişten sonraki 120 dakika içinde ücretsiz aktarma sistemi” teklifi UKOME Genel Kurulu’na getirilmiştir. Teklif, iddia edildiği gibi “etüt yapılmadan, paydaş kurumlar bilgilendirilmeden” değil; önce Teknik Kurul’da görüşülerek ve oradan da ‘oybirliği’ ile genel kurula sevk edilmiştir.

Bilmedikleri ve kamuoyunu da yanlış bilgilendirdikleri konu şudur: Oybirliği ile teknik kuruldan geçen bir teklifin, teknik kurula tekrar gitmesi usulen mümkün değildir. Ya kabul edilir ya da reddedilir. Burada, İzmir halkının yararına olan 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi teklifi, merkezi idareyi temsil eden kurumların temsilcilerinin oylarıyla reddedilmiştir. Dolayısıyla merkezi idare temsilcilerinin tutanağa düştüğü "teknik kurulda tekrar görüşülsün" şerhinin hukuken karşılığı yoktur. Art niyetli siyasi odaklar, bu gerçeği gizlemek için laf ebeliği yapmakta, alıştıkları şekilde bir kez daha halkımızı kandırmaya çalışmaktadır.

AKIBETLERİ YALANCI ÇOBAN GİBİ OLACAKTIR

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, konunun büyükşehir belediyesince gündemde tutulacağını ve takip edileceğini belirterek, “Kamuoyu bilsin ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, teklifi en kısa sürede tekrar UKOME'ye sunacaktır” dedi. Aslanoğlu, sözlerini şöyle sürdü;

“Prim yapmak için” sözleriyle küçümseye çalıştıkları teklif, 5 yıllık çalışmanın meyvesidir. Artan toplu ulaşım olanaklarının azami ölçüde kullanılması hedeflenmektedir. Bu, vakit ve nakit açısından yurttaşlarımızın yararınadır. Ayrıca kentte özellikle pandemi dönemi etkisiyle yoğunlaşan özel araç kullanımının da böylece azaltılması hedeflenmektedir. Bu da gürültü ve hava kirliliğinin azalmasını sağlayacağı gibi, akaryakıt tasarrufuyla birlikte milli servetimize de katkı sunacaktır.

Ülkenin ekonomisini, eğitimini, sağlığını, sosyal ve kültürel yaşamını 20 yılda enkaza çevirenlerden; sevgiyi, umudu, huzuru hiç edenlerden, bu aklı, bu duyarlılığı anlamasını elbette beklemiyoruz.

“Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. Ne söylüyorsa tersini yapar.” Ülkenin 20 yıldır maruz kaldığı AKP siyasetinin tanımı, işte bu iki cümledir. Milletin karşısında ‘ak’ dediklerine, kapalı kapılar ardında ‘kara’ diyenlerdir bunlar. Akıbetleri mutlaka “yalancı çoban” gibi olacaktır. İzmirliler bunu 20 yıldır biliyor, görüyor.