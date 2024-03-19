ADIM ADIM SANAYİ TURU

Yerel seçimler öncesinde yoğun bir programla seçim çalışmalarını sürdüren CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, bugünkü ziyaretlerine Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi’nden başladı. Meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte bölgeyi adım adım dolaşan Yıldız Ünsal, esnafın talep ve önerilerini dinledi, hayata geçirilebilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Kendisine gösterilen ilgi ve destek için teşekkür eden Ünsal, başkanlık döneminde de esnafa kulak vermeye devam edeceğini, sorunlara birlikte çözüm üreteceklerini söyledi.

“PIRIL PIRIL OLACAK”

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal “Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnafımız, ekonomik ve sosyal hayatın can damarıdır. Esnafımız güçlü olursa istihdam da artar ekonomi de güçlenir. Bu anlayışla biz Karşıyaka’nın önemli bir parçası olan Küçük Sanayi Sitesi’nin daha da gelişmesini, buradaki ticaret hacminin artmasını istiyoruz. Bu gerçekleşirse ekonomi gelişir, üretim ve istihdam artar. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Esnafımızla birlikte ihtiyaçlara çözüm sağlayacak, burayı pırıl pırıl bir iş sahası olarak kentin gözbebeği haline getireceğiz” diye konuştu.