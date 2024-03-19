Dünya genelinde büyük bir üne sahip olan ve 48 ülkede gerçekleştirilen Robotex International'ın Türkiye ayağı olan yarışma, Karşıyaka'da teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.

Geleceğin teknolojisi olarak tariflenen robotik alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan Robotex Türkiye İzmir Bölge Şampiyonası, teknoloji tutkunlarını Karşıyaka’da bir araya getirdi. Karşıyaka Belediyesi’nin destekleriyle Girne Kültürpark içinde yer alan Kolektif Girişimcilik Merkezi ile Muharrem Candaş Spor Salonu’nda düzenlenen dünyanın en büyük robot festivali, her yaştan yurttaşın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

HEYECAN DOLU MÜCADELELER YAŞANDI

İki gün boyunca devam eden ve 250 takım ile yaklaşık 800 katılımcıyı bir araya getiren festivalde heyecan verici yarışmalar gerçekleştirildi; yurttaşlar yenilikçi projeler ve geleceğin teknolojisiyle tanışma fırsatı yakaladı. Anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar farklı seviyelerden takımların yarıştığı etkinlikte; otonom robotlarla çizgi izleme, labirent çözme, folkrace ve kızların itfaiyeciliği gibi farklı kategorilerde heyecan dolu mücadeleler yaşandı.

ÖNEMLİ TEMALAR ELE ALINDI

Ayrıca, takımların geliştirdiği projeleri alanında uzman akademisyenler ve yatırımcılara sunma fırsatı bulduğu etkinlikte mavi girişimcilik, yeşil girişimcilik, robot teknolojileri, yazılım teknolojileri, sağlık bilimleri ve teknolojileri gibi önemli temalar da ele alındı. Değerlendirme sonucunda 120 takım, 20-21 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Robotex Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Antalya'da başarı elde eden takımlar ise 6-7 Aralık 2024 tarihlerinde Estonya'nın Tallinn şehrinde gerçekleştirilecek Robotex International Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

BAŞKAN TUGAY MESAJ GÖNDERDİ

Yoğun programı sebebiyle ödül törenine katılamayan ancak gençlere özel bir mesaj ileten Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, umudun gençlerde olduğunu vurgulayarak her takıma başarılar diledi. Tugay; geleceğin liderleri olarak gördüğü gençlerin, teknoloji ve yenilikçilik alanındaki bu heyecan verici yolculuklarında desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

AKLIN VE BİLİMİN REHBERLİĞİNDE DAHA AYDINLIK BİR GELECEK

Böyle önemli bir organizasyona Karşıyaka’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Berkhan Alptekin, “Ev sahipliği yaptığımız Robotex Türkiye İzmir Bölge Şampiyonası ile geleceğin teknolojisini, yenilikçi projeleri Karşıyakalı yurttaşlarımız ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak, geleceğimizin umudu gençlerimize imkan ve fırsat sunmak için çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğinde daha aydınlık, umut dolu bir gelecek inşa etmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.