9 Haziran’da gerçekleşecek olan CHP Karşıyaka İlçe Kadın Kolu kongresinde geçmiş dönemlerde partinin farklı kademelerinde görev almış olan tecrübeli isim Safigül ÇALIŞKANELLİ CHP Karşıyaka İlçe Kadın Kolu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Çalışkanelli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

Değerli Cumhuriyet Halk Partili kız kardeşlerim;

Ben Safigül Çalışkanelli. Çocuk yaşımda ailemden aldığım CHP gönüldaşlığını, doğal olarak yetişkin yaşlarında yaşam tarzına dönüştüren yoldaşlarınızdan biriyim. Evli, emekli, anne, kayınvalide ve CHP emekçisiyim. Uzun yıllardır üyesi olduğum CHP’nde sokak sokak, ev ev, alan çalışmalarıyla başlayıp, kadın kolları komisyonlarında farklı görevler aldım. Her biri birer demokrasi şöleni olan örgüt içi seçimlerde defalarca, ilçe kongre delegelikleriyle ve 2012-2013 yılları arasında ana kademe yönetim kurulu üyeliğiyle onurlandırıldım.

Geçmiş örgüt yaşamımdan edindiğim deneyimle biliyorum ki CHP'nin ateşleyici gücü biz kadınlarız. 31 mart 2024 seçimlerinde partimizi nasıl yerelde iktidara taşıdıysak, yapılacak ilk genel seçimde genelde de iktidar yapacak güç yine bizleriz. Elbette ki öncelikli görevimiz CHP'ni iktidara taşımaktır. Örgüt içi seçimlerle gerçekleşen yenilenmelerde güçlenmenin olmazsa olmazıdır.

Önümüzdeki süreçte güzel İzmir’imizin incisi Karşıyaka’mızda partimizin kadın örgütlenmesini büyütmek ve daha da aktifleştirmek, daha fazla kadınla omuza omuza vererek partimizin oyunu artırmak, ayrıca parti örgütümüzün bel kemiğini oluşturan kadınlar olarak verdiğimiz emek kadar %50 eşit temsil hakkı talebimizi her platformda dile getirmek için; 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan kongremizde CHP Karşıyaka İlçe Kadın Kolu Başkanlığı’na aday olduğumu ve her bir kız kardeşimin desteğini talep ettiğimi saygıyla duyururum.

KADIN KADININ KURDU DEĞİLDİR

KADIN KADININ YURDUDUR…