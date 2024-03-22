CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın kendisine yönelik yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Özel, Dağ'ın "İzmir oyları için panik olduğu" yönündeki sözlerine cevap olarak, "Ben panik halinde rozetimi mi çıkardım? Rozetimden mi utandım? Panik halinde bıyıklarımı mı incelttim? Panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçtım? Panik halinde 'Ben aslında onlardan değilim. Size benziyorum mu' dedim? Meclis'te içki yasağını en sert savunan kişiyken, meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip, klipleri ben mi çektirdim? Kim panik halinde?" şeklinde konuştu.

Özgür Özel, İzmir'deki programı kapsamında önce Karşıyaka'da şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Alsancak'taki binasına geçti ve burada yaklaşık bir saat kaldı. Daha sonra Ege İhraçılar Birliği'ni ziyaret etti.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, seçim çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Özel, "En büyük anket, 31 Mart günü yapılacak. Seçim yaklaştıkça anket sonucu açıklamak, seçmeni yönlendirmeye dönük oluyor. Her gördüğüm anket sonucu bir öncekinden daha iyi. 31 Mart'ta İzmir'de büyük bir başarı yakalayacağız. İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz. İzmir, CHP'ye, Cumhuriyet'e, ülkesine çok şey veren bir kent" ifadelerini kullandı.

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"İZMİR'DE BÜYÜK BİR BAŞARI YAKALAYACAĞIZ"

CHP'nin iktidara yürüyüşü noktasındaki en büyük devrimi İzmir'den başlattığını vurgulayan Özel, "Mevcut belediye başkanlarımız gerekeni yaptılar, bu belediye başkanlarımız Anadolu'nun birçok yerinde daha yüksek memnuniyet oranına ulaşırdı. İzmir üst düzey hizmetler bekliyor. Cemil Tugay'ın yönettiği Karşıyaka Belediyesi sürdürülebilirlik noktasında Avrupa kriterlerini tam sağlamış bir belediyemiz. İzmir Türkiye'nin gözbebeği bir kent, o marka şehir olarak dünyadaki marka şehirlerle yarışacak. İzmir'i çok iyi noktaya getireceğimiz bir iddiaya sahibiz. Bir sonraki seçimde hedefimiz 15 belediye başkanımızın kadın olmasıdır, şu anda 9 kadın belediye başkan adayımız var. İkinci yüzyıldaki belediyecilik ve CHP'nin iktidara yürüyüşü noktasındaki en büyük devrimimizi İzmir'den başlatıyoruz" dedi.

"KİM PANİK HALİNDE?"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın CHP’nin İzmir oyları için panik olduğu yönündeki açıklamalarının da sorulduğu Özel, şunları söyledi:

“Ben panik halinde rozetimi mi çıkardım? Rozetimden mi utandım? Panik halinde bıyıklarımı mı incelttim? Panik halinde genel başkanımın resimlerinden mi kaçtım? Panik halinde 'Ben aslında onlardan değilim. Size benziyorum mu' dedim? Meclis'te içki yasağını en sert savunan kişiyken, meyhanelerin olduğu sokaklara panik halinde girip, klipleri ben mi çektirdim? Kim panik halinde? Hamza Dağ yanlış anlamış. 'Beni acil ara' diyen ben değilim. Kendi genel başkanı. Hamza, Tayyip Beyi acil ara. İzmirliler’e benziyormuşsun, kızıyor. Olmadık işler yapıyormuşsun, kızıyor. 'Hamza beni acil ara' esprisine tahammül edemeyerek, 4 genci apar topar gözaltına aldıran, Hamza Dağ'ın mensubu olduğu AKP zihniyetidir. Dayatma dediğiniz budur. 4 genç 'Hamza beni acil ara' dese ne olur?”

“İZMİR CHP'NİN ÖZGÜRLÜĞÜNE ALIŞIK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir çantada keklik” söylemlerine de tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kimseyi çantada keklik olarak görmüyoruz. Öyle düşünsek, İzmir'in sesini duyup, büyük bir değişim ve dönüşüm hamlesini başlatmayız. 'Böyle olacak kardeşim' deriz. Ama onlar 'Böyle olacak' diyorlar. O nedenle partilerinden insanlar ayrılıyor. Bizim de ittifak ortaklarımız bıraktı, 'Canınız sağ olsun' dedik. İzmir, CHP'nin özgürlüğüne alışık. Bütün AKP ve MHP'liler şahit. İzmir'de kimseye kendi yaşam biçimimizi dayatmadık.

“HAMZA DAĞ'A YARDIMA KOŞUYORLAR”

Bakanların İzmir'de AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılmasına dair de değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:

“İzmir'e hiç gelmediği kadar bakan gelmesi, iyi bir şey. Çünkü siyaset rekabet işidir. Bir şehre iktidar partisi bu kadar çok ilgi gösteriyorsa, orada kendileri için olumlu bir taraf var. Şehirler böyle ilgileri sever. Olumsuz şey, Hamza Dağ konusu. Hamza Dağ, bu işe yetmiyor, yetişemiyor, bütün bakanlar geliyor. Hepsi birden uğraşıyor. Biz genel başkan çerçevesinde çalışmalarımızı yapıp, şehirden ayrılıyoruz. Buraya, adaylarımızın başlarına ne gelen başkan yardımcıları bırakıyoruz ne şehir dışından milletvekilleri getiriyoruz. Ama herhalde Hamza Dağ'ın bahsettiği panik butonuna, kendisi biraz fazla basmış. Takılı kalmış. Ankara'da ışık kırmızı yandıkça, buraya yardıma koşturuyorlar.”