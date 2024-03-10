CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimleri hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 14 olan belediye sayımızı başkanımız 14 artı 14 diye, 28 olarak bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaşacağımızı müjdeliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleşen Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu ve Venüs Gezegen Sosyal Tesisi açılışına katılan Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "Bugün buraya hem bir borcu ödemek üzere geldim, hem bir davete icabet etmek üzere hem de bir teşekkür etmek üzere geldim. Hepsinin kesiştiği noktada Gökhan Başkan var. En önemlisi şu, bugün Türkiye’de siyasette gençler, gençlerin durumu bazı yükleri gençlerin taşıyıp taşıyamayacağı, henüz çok tecrübesiz oldukları için bu görevi yapıp yapamayacakları gibi birtakım tartışmalar yürütülüyor. Bu tartışmalar siyasette hep vardır” şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU SELAMLIYORUZ"

"478 kız öğrencinin barınma sorunun çözmek üzere bir adım atıyoruz" diyen Özel, "Burada hem kreşler ki kadınların sosyal yaşamına, iş yaşamına katılması için çok önemli. Hem yurtlar çok önemli. Bu konuda hep yerel yöneticilerimize telkinde bulunmuş, onları yüreklendirmiş, bu yurdun ilk temelini o günlerde atan, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nu minnetle anıyoruz, kendisini selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KARTAL VERDİĞİ OYDAN MEMNUN"

"Ekrem Başkan bugün bir başka yerde halk buluşması var. Ben buradayım, Ekrem Başkan orada" diyerek devam eden Özel, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal’a neler yaptığına şöyle bir bakınca, bitmeyecek okumakla ama 6 bin 44 öğrenciye Kartal’da burs veriyor. Kartal aslında geçen seçimde Ekrem Başkan'a ve Gökhan Başkan'a verdiği oydan çok memnun. Bütün anketler bunu gösteriyor" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Bu kadar yüksek memnuniyete bakınca 6 bin 44 öğrenciye burs vermek şu demek, geçen sefer eğer bu tercihte bulunmasaydı İstanbullular, bu 6 bin öğrencinin sahip çıkanı yoktu. 1529 öğrenci düzenli kırtasiye desteği alıyor. 185 bin ton sadece Kartal’da asfalt dökmüşler, 72 bin 366 metrekare yayalaştırma çalışması yapmışız. 6 bin 370 haneye, 10 bin 98 öğrenciye düzenli nakdi destek sağlıyoruz Kartal’da. 55 bin kişiye sağlık hizmeti vermişiz. 3 bin 935 ağaç, 3,5 milyon çiçek ve fide dikmişiz. 32 bin 873 adet gıda ve hijyen kolisi dağıtmışız. 34 bin 981 sahipsiz hayvana veterinerlik hizmeti sağlamış, barınaklara almışız. 8 bin 224 haneye İstanbulkart vermişiz, annelere. Kartal Gaffar Okan Parkı’nı açmışız. Soğanlı Mahallesi Cami’ni onarmışız. Neyzen Teyfik Meydanı’nı açmışız diye uzayıp gidiyor. Kartal’da gençleri merkezine alan bir belediyecilik anlayışının, sen oku diye ve genç üniversiteli kampanyaları ile öğrencilere destek sağlamanın ve bunun 31 Mart’tan sonra Türkiye’deki tüm CHP’li belediyelere yaygınlaştıracak olmanın umudunu, heyecanını ve kıvancını yaşıyoruz.”

İSTANBUL SEÇİMİ MESAJI

İstanbul seçimleri ile ilgili mesaj veren Özel, şunları kaydetti:

"31 Mart’tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul’da 14 olan belediye sayımızı başkanımız 14 artı 14 diye, 28 olarak bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaşacağımızı, genç belediye başkanları başardıkça daha çok gencin önünün açılacağını, CHP’nin genç Cumhuriyetin 100’üncü yılında bundan sonra daha çok kadın, genç ve büyüklerin tecrübeleriyle birlikte çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı, sonra da Cumhuriyetin ikinci yüzyılında CHP’nin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeleyerek, her birinizi ayrı ayrı sevgi ve saygı ile selamlıyorum."