Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10-11 Haziran tarihlerinde İzmir'de çeşitli etkinliklere katılarak partililer ve İzmir halkıyla buluşacak. İşte detaylar:

Cumartesi Programı:

13.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programına CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başlayacak. Burada, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a Tebrik Ziyareti

Özel, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret edecek. Bu görüşme, Kültürpark'taki İzmir Sanat Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek. Özel, Tugay’a görevi için tebriklerini iletecek ve belediye çalışmaları hakkında bilgi alacak. Görüşme, İzmir'in geleceği ve belediye projeleri üzerine önemli fikir alışverişlerine sahne olacak.

14.30 - İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Toplantı

Bu ziyaretin hemen ardından Özel, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleri ile bir toplantı yapacak. Toplantı, Kültürpark 1 No'lu Hol'deki Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşecek. Bu geniş katılımlı toplantıda, parti stratejileri ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmaları ele alınacak.

16.00 - Konak'taki Ege Belediyeler Birliği Ziyareti

Özel, programının devamında Ege Belediyeler Birliği’ni ziyaret edecek. Bu ziyaret, belediyeler arası işbirliği ve bölgesel projeler hakkında görüşmeler içerecek.

Pazar Programı

11.00 - Bayraklı Kulalılar Derneği’nin 12. Geleneksel Keşkek Günü

Özel, pazar günü programına Bayraklı Kulalılar Derneği’nin Sasalı Kent Ormanı'nda düzenleyeceği 12. Geleneksel Keşkek Günü etkinliği ile başlayacak. Burada, yerel halkla bir araya gelerek geleneksel keşkek yemeğinin tadına bakacak ve vatandaşlarla sohbet edecek.

13.00 - Bornova Beşyol Köyü Kiraz Festivali

Özel, öğleden sonra Bornova’ya geçerek Beşyol Köyü'nde düzenlenen Kiraz Festivali’ne katılacak. Festivalde, köy halkıyla bir araya gelecek, kiraz hasadını kutlayacak ve yerel ürünlerin tanıtımına destek olacak.