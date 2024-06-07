Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çivril ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, senet ve elektronik materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon sırasında ele geçirilen tapu ve senetler ile çeşitli elektronik cihazlara jandarma tarafından el konuldu. Bu malzemelerin tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı düşünülüyor.

Şüphelilerin yargı süreci

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.