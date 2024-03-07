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Gözaltı sonrası yapılan işlemlerin ardından Pelin Turhan, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Turhan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana gelen olayda, Pelin Turhan'ın kamuya açık alanda alkol aldığı iddia ediliyor. Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurlarıyla yaşanan tartışmanın ardından Turhan, polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis memurlarının şikayeti üzerine olayın yargıya intikal ettiği öğrenildi.

İzmir'de yaşanan olayın merkezinde Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan bulunuyor. Turhan, kimlik kontrolü sırasında polis memurlarını darbettiği iddiasıyla gözaltı na alındı. Bu haberde, detaylarıyla olayın gelişimi ve Pelin Turhan'ın yaşadığı hukuki süreç inceleniyor.