CHP Parti Meclisi, 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te parti genel merkezinde toplanacak. Toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek ve önemli gündem maddeleri ele alınacak.

Erdoğan'ın Ziyareti Gündemin Ana Maddesi

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaret olacak. Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Bu ziyaret, siyasi arenada büyük yankı uyandırmış durumda.

Gündemdeki Diğer Konular

Özgür Özel'in, Erdoğan ile yapacağı görüşmede gündeme getireceği konular arasında şu başlıklar bulunuyor:

Gezi Davası Tutukluları: Özel, Gezi Davası tutuklularının hukuksuz şekilde içeride tutulduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması gerektiğini vurgulayacak.

Özel, Gezi Davası tutuklularının hukuksuz şekilde içeride tutulduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulması gerektiğini vurgulayacak. Şenyaşar Ailesi: Suruç'ta 2018 yılında eski AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar'ın adalet arayışını gündeme getirecek.

Suruç'ta 2018 yılında eski AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar'ın adalet arayışını gündeme getirecek. Kobani Davası ve Yargıtay Seçimleri: Kobani Davası kararları, Yargıtay seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve belediyelere kayyım atanması konuları da görüşülecek.

Kobani Davası kararları, Yargıtay seçimlerinde yaşanan tartışmalar ve belediyelere kayyım atanması konuları da görüşülecek. Sinan Ateş Cinayeti: Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz ve yargıya siyasi müdahale ele alınacak.

Sinan Ateş cinayeti üzerinden emniyette yaşanan kriz ve yargıya siyasi müdahale ele alınacak. Ekonomik Talepler: Emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirecek düzeyde zam yapılması ve asgari ücretin arttırılması talebi de Erdoğan'a iletilecek.

Özel ve Erdoğan'ın Görüşmesi

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ise Emekli Büyükelçi ve CHP Milletvekili Namık Tan eşlik edecek.