CHP İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçim sürecinde ‘işçi kardeşlerim’ diyerek Menemen sokaklarını arşınlayan Pehlivan seçim sonrası işçilerin ekmeğine göz dikti. Seçimi kazanmak için belediyeyi ‘bankamatik’ memurlarıyla dolduran Pehlivan, tasarrufu işçiden, emekçiden değil bankamatikçilerden yapmalıdır" dedi.

İşçi kıyımı ve tepkiler

CHP Menemen İlçe Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, AK Partili Menemen Belediyesi’nde 300’e yakın çalışanın işten çıkarıldığı bildirildi. Hüseyin Özbey’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Menemen Belediyesi’nde emeğiyle, alın teriyle çalışan yaklaşık 300 kişinin iş akdinin feshedildiğini üzüntüyle öğrendik. İşten çıkarmaların artarak devam edeceği iddialarının doğru olmamasını temenni ediyoruz. Her meclis toplantısında ‘işçi dostu’ olduğunu iddia eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bugün maskesini düşürdü ve işçi kıyımına başladı. 31 Mart yerel seçim sürecinde ‘işçi kardeşlerim’ diyerek Menemen sokaklarını arşınlayan Pehlivan, seçim sonrası işçilerin ekmeğine göz dikti. Seçimi kazanmak için belediyeyi ‘bankamatik’ memurlarıyla dolduran Pehlivan, tasarrufu işçiden, emekçiden değil bankamatikçilerden yapmalıdır."

CHP’den işçilere destek

Özbey, işten çıkarılan emekçilere destek mesajı vererek, "İşten çıkarılan emekçiler bilsinler ki, Cumhuriyet Halk Partisi Menemen ilçe örgütü emekçilerin her zaman yanında olacak ve onlarla kol kola, omuz omuza mücadele edecektir. Aydın Pehlivan’a çağrımızdır, Menemen için gece gündüz çalışan, alın teri döken işçiler başımızın tacıdır. Bu kıyıma son verin!" dedi.