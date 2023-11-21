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CHP'li Başarır, yüksek yargıya ilişkin Anayasa tartışmaları nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Adalet Nöbeti' eylemi yapan CHP milletvekilleri ile basın toplantısı düzenledi. Başarır, Yargıtay'ın 8 Kasım'da skandal bir karara imza attığını belirterek, "Yargıtay'ın verdiği kararla, hem yargıya hem yasamaya, yani halk iradesine bir darbe yapıldı. Biz, CHP olarak 9 Kasım'da Meclis'te 'Adalet Nöbeti' tutmaya başladık. 276 saattir CHP grubu 'Adalet Nöbeti' tutuyor. Meclis iradesine, yargının, hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Anayasa'ya saygı istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'YARGI SORUNLARI ÇÖZER, SORUN YARATMAZ'



Anayasa'nın 81'inci maddesine göre Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacaklarına dair yemin ettiklerini kaydeden Başarır, "Bunu yargıdan da bekliyoruz. Yargı sorunları çözer, sorun yaratmaz. Yargı problemleri ya da erkler arasındaki sıkıntılarda, adalet Anayasa adına karar verir. Görüyorum ki Yargıtay bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan AYM kurallarını çiğnemiş ve halk iradesini hiçe saymıştır" dedi.



'MECLİS BAŞKANI SESSİZ KALAMAZ'



Sorunu çözmesi gereken yerin Meclis olduğuna işaret eden Başarır, "Biz CHP olarak 276 saattir bu sorunun çözümü için uğraşıyoruz. Meclis Başkanı'na sesleniyoruz; gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi, hukukun üstünlüğü için açıklamalarda bulunun. Parlamento sessiz kalamaz, Meclis Başkanı sessiz kalamaz. Şu anda dünya Türkiye'yi izliyor. Eğer bir kez Anayasa'yı bir tarafa bırakırsak, bir kez AYM kararlarını ayaklar altına alırsak, bu ülkede düzenden hukuktan bahsedemeyiz. Biz 85 milyonun iradesi, hukuk, Anayasa düzeninin bozulmaması için bu eylemi yapıyoruz. Bir müddet daha devam edeceğiz. Meclis'te bu eylem yapılırken, 24 saat eylem yapılırken, Meclis Başkanı'nın çıkıp açıklama yapmaması; Yargıtay'ı Anayasa'ya, AYM'ye saygıya davet etmemesini kınıyoruz. 276 saattir buradayız burada olmaya devam edeceğiz. Hak için adalet için hukuk için Anayasa için" diye konuştu.