ÇOCUKLARINIZI UZAK TUTUN!

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Puff adı verilen aromalı elektronik sigaralara ilişkin Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın cevaplaması üzerine bir soru önergesi verdi. “Bir ebeveyn olarak ben de çocuklarım için endişe duyuyorum” diyen Yücel, anne babalara çağrıda bulunarak, “çocuklarınızı bu beladan uzak tutun” uyarısında bulundu ve şunları söyledi:

MEYVE KOKULU ZEHİR…

“5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 11’inci maddesinde, ‘……… tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamullere,…….el koyan idarelerce numune alınmak veya numune alınması mümkün olmaması halinde ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak imha edilir’ düzenlemesi ile elektronik sigaranın ithalatı yasaklanmıştır. Buna rağmen bu ürünler, 65’in üzerinde internet sitesinden yasa dışı ve adrese teslim şekilde satılmaktadır. Üstelik bakkal ve dükkanlarda dahi bu elektronik sigaraları bulmak mümkün. Buradan tüm anne babalara çağrıda bulunuyorum. Puff barlar, nikotinin en etkili, en bağımlılık yapıcı araçlarından biri! Kullan-at tipi 16 puff bar elektronik sigara cihazının madde sıvısının incelendiği bir araştırmada, 126 tatlandırıcı kimyasal madde saptandı, bu sıvıların zehir etkisi gösterdiği tespit edildi. Ve bu zehire çocuklarımızın ulaşması ne yazık ki çok basit. Ben de bir babayım ve tüm ebeveynleri bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Aromalı elektronik sigaralar sanıldığı gibi masum değil, adeta meyve kokulu öldürücü bir maddedir.”

AROMATİK OLUŞU ÇOCUKLAR VE GENÇLERİ İÇİN CEZBEDİCİ

Kullanımı hızla yayılan, içeriğindeki tatlandırıcı malzemelerle çocuk ve gençler açısından cezbedici olan ve ileri düzeyde bağımlılık yapan bu aromalı elektronik sigaralara ilişkin Yücel, “Bu elektronik sigaralar sadece çocuklar için değil yetişkinler için de büyük bir tehlike. Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu ya da azalttığı kandırmacası ile satılan elektronik sigaralar, iddia edilenin aksine içerdiği ağır kimyasal maddeler nedeniyle daha büyük bir bağımlılığa sebep oluyor. Sigarayı bırakayım derken nefes alamaz hale gelebiliyorsunuz. Bu nedenle acilen önlem alınması gerekmektedir” diye konuştu.

YÜCEL: “TİCARET BAKANI GÖREVE…”

Bakan Bolat’ın cevaplaması üzerine önerge veren Yücel’in soruları ise şöyle: “Masum gibi görünen aromalı zehir maddelerinin tespit edilmesi ve imhası için Ticaret Bakanı’na da çağrıda bulunuyoruz ve soruyoruz:

1)İthalatı ve üretimi yasak olmasına rağmen elektronik sigara ve puff barların ülkemizde çok kolay erişilebilir olmasının nedeni nedir? Bu ürünler gümrükte denetime tabii değil midir?

2)Bakanlığınızca 2023 yılında elektronik sigara ithalatı ile ilgili olarak kaç denetim yapılmıştır?

3)Bu denetimlerin sonucunda e-ticaret yoluyla bu ürünleri satan kaç firma tespit edilmiştir? Bu firmalara bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandı ise hangi firmaya ne kadar ceza kesilmiştir?

4)Günden güne kullanım yaşı düşen ve kullanımı hızla yayılan elektronik sigara ve puff barların kullanımının engellenmesi konusunda Bakanlığınızın bir eylem planı bulunmakta mıdır?”