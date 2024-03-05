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Sergen Ergöç ise AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar’a desteğini açıkladı.

Katılımcıların konuşması esnasında renkli görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar’ın konuşması sırasında sahneye davet ettiği önceki dönem CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Sergen Ergöç, AK Parti'ye katıldı. Ergöç’e AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar tarafından Ak Parti rozeti takıldı.

AK Parti Kemalpaşa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen gençlik buluşması AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.