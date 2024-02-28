CHP'li Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, 28 Şubat'ın üzerinden 27 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Elbette Türkiye’nin hesaplaşamadığı darbelerle, analitik bir şekilde hesaplaşması gerekiyor. Acaba hangi siyasi hareket, hangi darbe karşısında nasıl bir tutum aldı ve o darbelerden kimler yararlandı, failleri kimdi, sonuçta yararlananlar nasıl oldu? Bunu iyi analiz etmek lazım. Hepimiz biliyoruz ki 2'nci Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni dünya düzeninde Amerika öncülüğünde kurulan Batı Kampı ve NATO, Sovyetler Birliği tarafından yaygınlaştırılacağı öne sürülen komünizm tehlikesine karşı bir yeşil kuşak oluşturdu. Bu yeşil kuşak çevre ülkelerde dinci yapıları geliştirmek ve onların içerisinden bir 'gladyo' devşirmek üzerine şekillendi. Sovyetlerin Afganistan’ı işgali sonrasında kurdurulan El Kaide’nin yıllar sonra Amerika’nın karşısına nasıl geçtiğini ve şekillendiği biliyoruz. Türkiye'de de bu yapı etkilerini göstermiştir. Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri adı altında kurulan dinci örgütlerinin, Amerikan zırhlılarını Türkiye'yi ziyaretleri çerçevesinde protesto gösterileri yapan gençlere nasıl saldırdıklarını biliyoruz. 'Amerikancı' olmak ve 'dinci' olmak birlikte gelişmiş olgular oldu" diye konuştu.

'TARİKATLARIN ADI DEĞİŞTİ'

Günaydın, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "15 Temmuz, Türkiye'de darbeler tarihinin son halkası. Peki bundan ders aldılar mı? Tarikatların adı değişti, bu kez başka tarikatlar orduda, askeriyede, çeşitli bakanlıklarda egemenler. 15 Temmuz'da CHP karşı tutum aldı. Tereddütsüz bir şekilde darbenin karşısında durdu, milletvekili arkadaşlarımız gece yarısı Meclis'i açtı. AKP ise ilk fırsatta Meclis'i tasfiye ederek, OHAL kararlarıyla ülkeyi yönetmeye kalkıştı. Türkiye'nin darbeler tarihini iyi görmek ve bu tarihe karşı memleketin demokrasisini bir kez daha kazaya uğratmamak için yeniden tahkim etmek gerekmektedir. CHP bu konuda üzerine düşen görevleri ciddiyetle yapmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.