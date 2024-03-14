Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güne ev ziyaretleriyle başlayan CHP’li Mutlu, daha sonra 1. Sanayi Sitesi’nde esnaf turu yaptı. Kentin tüm dinamikleriyle temaslarını sürdüren CHP Konak Adayı Mutlu, ardından iş insanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Geç saatlerde ise Alsancak bölgesinde hizmet sunan taksi duraklarını ziyaret eden Mutlu, taksici esnafının yerel yönetimlerle ilgili taleplerine kulak verdi.

EV ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdüren CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kültür Mahallesi'nde oturan Fatoş Akay'ın evine misafir oldu. Civarda oturan kadınların da katıldığı buluşmada talepleri dinleyen Mutlu, "Bu dönem partimiz İzmir'de, 9 kadın aday gösterdi. Her alanda olduğu gibi kadınların siyasette de var olması zor. Değişimle birlikte önümüz çok açıldı. Belediyecilik göreve geldikten sonra öğrenilecek bir şey değil. Bugüne kadar biriktirdiklerinizi aynı gün kullanmaya başlamanız gereken bir görev" dedi. Mutlu daha sonra Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden Dilek Yıldız'ın evine konuk oldu. Güzel karşılama için ev sakinlerine teşekkür eden Mutlu, "Seçime az bir zaman kaldı, çok çalışmaya devam edeceğiz. Sandıklara da sahip çıkacağız. Hizmet odaklı bir belediyecilik için geliyorum" diye konuştu.

1. SANAYİ ESNAFINI DİNLEDİ

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra 1. Sanayi Sitesi'ni gezdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Mutlu'ya, meclis üyesi adayları ve partili gençler de eşlik etti. Site esnafının sorunlarını dinleyen Mutlu, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Mutlu, "Ben siyaset yapmaya değil hizmet etmeye geldim. Sadece belediyecilik yapacağım. Bizler sizi dinleyeceğiz, bugün de buraya sizi dinlemeye geldim. Desteğiniz bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Mutlu'ya tam destek veren esnaf ise, "Burada ilk kez sizi gördük, başka gelen yok. İnşallah seçilirsiniz" sözleriyle seçimlerde başarı diledi.

İŞ İNSANLARIYLA İFTARDA BULUŞTU

Seçim çalışmaları kapsamında kentin tüm dinamikleriyle temaslarını sürdüren CHP Konak Adayı Mutlu, iş insanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Mutlu, tek tek ilgilendiği katılımcılara Konak için vizyon ve projelerini anlatan 14 maddelik bir sunum yaptı. Mutlu'nun göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği çalışmalar büyük beğeni topladı. Yıllardır yaşadığı Konak'ın kendisi için özel bir yer olduğunu belirten Mutlu, "Çok kolay değil kadınların siyasette kendine yer bulabilmesi ama bu süreçten başarıyla çıktım. Partimizde büyük bir değişim oldu. Bunun yansıması olarak İzmir’de 9 kadın aday gösterildi. Bunun İzmir ve kadın siyaseti için bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bizim başarımız başka kadınların önünü açacak. Bambaşka bir belediyecilik anlayışıyla yola çıkıyoruz. 2028'de iktidara giden yolda Türkiye’de başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Ben de bu hikayede payım olsun istediğim için yola çıktım" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ

Sunumunda kentsel dönüşümle ilgili önemli mesajlar veren Mutlu, "Kentsel dönüşüm Konak’ın öncelikli ihtiyacı. İnsanları yurdundan etmeden yerinde dönüşüm ilkesi ile teknik ve sosyal altyapısı yeterli yaşam alanları kuracağız. Yenileme, yaşayanları yerinden etmeden, yerinde dönüşüm ilkesi ile sağlanacak" ifadelerini kullandı. Kemeraltı'nın Konak'ın en büyük zenginliklerinden biri olduğunun altını çizen Mutlu, "Ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için çalışacağız. Koruma fonlarından yararlanarak hızlıca restorasyonları tamamlamak istiyoruz. Elektrik Fabrikası'nı ilçemize kazandırmak istiyoruz. Büyükşehir'e verilmedi ve gözümüzün önünde giderek çöküntü bölgesine dönüştü. Mutlaka İzmir için kullanılacak bir kamusal mekan haline getirilmeli. Afet Hazırlık Planı yapacağız, yapı stoğunun tamamı incelenecek ve bir künyesi olacak. Konak'ı siz komşularımızla birlikte yöneteceğiz. İnovasyon Merkezi açacağız, katma değerli üretim yapmadan diğer ülkelerle yarışamıyorsunuz. Meclis toplantılarımız, açık ihalelerimiz, bilançomuz canlı yayınlanacak. Komşularımızın dijital okuryazarlığını artıracağız. Belediye hizmetleri olabildiğince dijitalde yapılacak. Biz öğrenen bir belediye olacağız. Örnek olacağız ama dünyada neler var bunları da öğreneceğiz. Araç trafiğine kapalı yaya alanları oluşturacağız. Daha çok yaya kenti olma yolunda sizlerin de önerilerine açık olacağız. Kaldırımlar dünya standartlarında olacak, bir kaldırım bir defa yapılacak. Sokak hayvanlarını ve maddi durumu iyi olmayanların ev hayvanlarını kısırlaştıracağız. Mobil araçlarımızla tedavilerini yapacağız" dedi.

HERKESİN EŞİT OLDUĞU BİR KONAK

Eşit yurttaşlık vurgusu yapan Mutlu, "Konak'ta herkesin eşit olduğu; herkesin kamu bütçesinden kendisine eşit yatırım alabildiği Konak hedefiyle yola çıktık. Gençler için yurtlar yapacağız. Kadınların pozitif ayrımcılığa tabi tutulacağı 5 yıl hedefliyoruz. Gençlerin, kadınların ve çocukların spor yapma alanları çok az; bunları artıracağız. Sadece Konak esnafından alışveriş yapılabilecek Konak Kart uygulaması ile döngüsel ekonomi yaratacağız. Gıda Bankası ve yeni aşevleri açacağız. Temiz, güvenli, erişilebilir parklar, kreşler açacağız. Derslere imamların girdiği bir ülkede alternatif eğitimleri en asli görevlerimiz arasında görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇEVRECİ VE ESTETİK DOKUNUŞLAR YAPACAĞIZ

Mutlu, son olarak şunları söyledi: "Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlayacağız. Kadınlar için sığınma evi ve dayanışma hattı kuracağız. Gençlik Merkezi ve 24 saat açık kütüphanelerimiz olacak. Hala doğal gazı olmayan evler var. Her mahalleye doğal gazın dağıtılmasını sağlayacağız. Engellilik oranı çok yüksek. Onların belediye hizmetlerine ve kent yaşamına erişimini sağlayacağız. Kaldırımları, kamu binalarını erişilebilir hale getireceğiz. İleri yaş komşularımızın sosyalleşebileceği Yaşam Evleri açacağız. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edeceğiz, rehabilitasyon merkezi açacağız. Neşeli bir İzmir ve Konak istiyoruz. Bunun için festivaller düzenleyeceğiz. Temizlik en çok eleştiri alınan konu; personel sayısını artırmaktan, yeni nesil temizlik makinalarını almaya kadar gerekenleri yapacağız. Ses, ışık ve tabela kirliliğinin önüne geçeceğiz. Kente hem çevreci hem estetik dokunuşlar yapacağız."

GECE TAKSİ DURAKLARINI GEZDİ

Başkan Adayı Mutlu, gece saatlerinde ise Alsancak bölgesinde hizmet sunan taksi duraklarını ziyaret etti. Taksici esnafının yerel yönetimlerle ilgili taleplerine kulak veren Mutlu, "İyi belediyecilik yapacağıma dair Genel Başkanımız Özgür Özel'e söz verdim. Bu dönem çok çalışmaya ve toplumcu belediyeciliği Konak'ta hayata geçirmeye hazırım. Göreve geldiğimde ilk günden çalışmaya başlayacağım" dedi. Mutlu ayrıca, taksi şoförlerine yönelik artan şiddet olaylarını bir kez daha kınadı.