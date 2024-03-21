Yerel seçimlere kısa bir süre kala saha programlarını yoğun bir tempoda sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, sabahın erken saatlerinde başladığı ziyaretlerini, gece saatlerine kadar aralıksız sürdürüyor. Gün içerisinde ilk olarak Akın Simav Mahallesi’nde kadınlarla buluşan Mutlu, projelerini anlattı ve talepleri dinledi. İş dünyası ile temaslarını sürdüren Mutlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği’ni (İZTOMÜD) de ziyaret etti. Ardından İkiçeşmelik ve Anafartalar caddelerinde esnaf turu gerçekleştiren Mutlu, dükkanlara tek tek girerek esnafın taleplerine kulak verdi. Bir sonraki durağı Kadifekale olan Başkan Adayı Mutlu, Konak Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına, Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile birlikte katıldı. Daha sonra Çimentepe bölgesinde ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Mutlu, gece saatlerinde de saha temaslarını sürdürdü. Sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Mutlu, bu kez Zeytinlik Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin sofrasına konuk oldu. Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik çalışanlarını gece vardiyasında ziyaret etti.

KADINLARLA BULUŞTU PROJELERİNİ ANLATTI

CHP Konak Adayı Mutlu, gün içerisinde ilk olarak Akın Simav Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarı Hatice Gazezoğlu’nun da katıldığı buluşmada Mutlu, göreve gelmesi durumunda Konak’ta yapmayı planladığı çalışmaları anlattı. Kadınların taleplerini tek tek dinleyen Mutlu’ya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melda Erbaykent ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Mesleki birikimi ve belediyecilik geçmişiyle ilçenin sorunlarına hakim olduğunun altını çizen Mutlu, “İlk günden çalışmaya başlayacağım ve Konak bir dakika bile kaybetmeyecek. Temizlikten otoparka, yeşil alandan semt merkezlerine kadar talepleri biliyorum. Kadınların iş ve sosyal hayata katılımı için kreşleri önemsiyoruz. İmamların derslere girmeye başladığını bir ortamda kütüphaneleri ve gençlik merkezlerini önemsiyoruz. Konak yaşlı nüfusu çok fazla olduğu için evde bakım hizmetini önemsiyoruz. Eşrefpaşa Hastanesi ile birlikte çalışarak Konak’ta bu hizmeti geliştireceğiz. Engellilerin sosyal hayata erişimi için merkezlerimiz olacak. Karşıyaka’da açılan Alzheimer merkezi bütün ilçelere yayılacak. Yayalar kaldırımlarda rahat yürüyemiyor, müthiş bir işgal var. Kaldırımlarla yayalar tekrar buluşacak. Kaldırım ve yollarımız standart ölçülere kavuşacak. Otopark en büyük sorununuz. Mithatpaşa Caddesi adeta açık otoparka dönüşmüş durumda. Katlı otopark yapılamayan yerlerde meydan yer altı projelerimiz var. Çöpleri yer altına almak birinci gündemimiz. Atıkları yeniden ayrıştırmaya başlayacağız. Sokak hayvanları için Veteriner Hekimleri Odası ile çalışacağız, kısırlaştırma seferberliği başlatacağız. Mobil araçlarımızla tedavi imkanı sağlayacağız. Standart ve sabit mama kaplarımız olacak” dedi.

HER MAHALLEYE EŞİT BÜTÇE

Konak Belediyesi’nin bütçesinin bütün mahallelere eşit dağıtılacağını vurgulayan Mutlu, “Türkiye’de en başarılı belediye başkanlarının hepsi CHP’li. Bizi bu kadar fakirleştirmelerinin sandıkta bir karşılığı olacak. Karışık çerezin lüks olduğu bir ülke haline geldik. Konak bütçesinin bütün mahallelere eşit harcanmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşüm bütün Konak’ın problemi. Eski bir yapı stoğumuz var. Bu eski yapı stoğunun yeni deprem yönetmeliğine göre dönüşmesi gündemde. Şu an bütün Türkiye’nin gündemi deprem ve kentsel dönüşüm olmalı. İmar affını çıkaranlar, deprem ve konut sorununu ben çözerim diyor. Hep birlikte binaların yenilenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni ve modern bir kent istiyoruz. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, sandıklara çok sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BU ŞEHRE 4-5 YIL ÖNCE GELMEDİM!

Başkan Adayı Mutlu daha sonra İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği’ni (İZTOMÜD) ziyaret etti. Dernek yöneticileri ile bir araya gelen Mutlu, talep ve önerileri dinledi. Görüşmede üyelerin sorularını yanıtlayan Mutlu, “Sosyal belediyecilik bu dönem çok fazla gündemimizde olacak. Çünkü sosyal devlet olamamanın acısını hep birlikte yaşıyoruz. İzmir’e, Konak’a 4-5 yıl önce gelmedim ben. Bu ilçeyi 38 yıldır yaşıyorum, yıllarca sorunları ve çözüm yolları üzerine çalıştım. Şimdi artık bunları hayata geçirme zamanı. 330 bin kişilik bütçeniz var ama gündüz nüfusuyla 1 milyona hizmet etmek zorundasınız. Ben bundan memnunum çünkü bu canlılığı ve zenginliği o nüfusa borçluyuz” dedi.

İKİÇEŞMELİK VE ANAFARTALAR’DA ESNAF TURU

Saha çalışmalarına gün içerisinde devam eden Mutlu, İkiçeşmelik ve Anafartalar caddelerinde esnaf turu gerçekleştirdi. Dükkanlara tek tek girerek esnafın taleplerine kulak veren Mutlu, “Buradan Kemeraltı ve Agora’ya doğru gerekli düzenlemeleri hızla yapacağız. Mimar olduğum için buraları çok gezdim ve çalışmalar yaptım. Seçimden sonra gelip sizlerin de fikirlerini dinleyeceğiz. Pırıl pırıl, şıkır şıkır bir İkiçeşmelik yaratacağız. Basmane bölgesini çok seviyorum. Çok köklü bir semt. Hep beraber yeniden eski değerine kavuşturacağız” dedi. Belediyeden beklentilerini dile getiren esnaf ise, “Allah’ın izniyle inşallah siz başa geleceksiniz. Gönlümüz sizden yana” sözleriyle Mutlu’ya destek verdi.

BATUR İLE KADİFEKALE’DE İFTARA KATILDI

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Konak Belediyesi tarafından Kadifekale’de düzenlenen iftar programına katıldı. Surların içinde gerçekleşen iftar programında vatandaşlarla yan yana oturan Mutlu ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, davetlilerin Ramazan ayını kutladı. Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu programda konuşan Mutlu, “Sevgili başkanım, aile dostumuz ve meslektaşım Abdül Bey’e 5 yıllık hizmetleri ve seçim sürecinde yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan akşamında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta desteğinizi bekliyorum, bütün oylar CHP’ye” ifadelerini kullandı. Katılımından dolayı davetlilere teşekkür eden Belediye Başkanı Batur ise seçimlerde Mutlu’ya destek istedi. Programa Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve meclis üyesi adayları da katıldı.

ÇİMENTEPE’YE TAZİYE EVİ SÖZÜ

İftar programının ardından Mutlu, Çimentepe bölgesinde esnaf ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirdi. Mutlu mahalledeki temasları kapsamında Mardin Nusaybin Görentepe Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de uğradı. Sorunlara hakim olduğunu ve çözüm için yola çıktığını kaydeden Mutlu, mahallenin ihtiyacı olan taziye evini başkanlığı döneminde hayata geçireceğinin sözünü verdi. Günün son ziyaretini Sedef Hancıoğlu’nun evine yapan Mutlu, mahallelilerle bir araya gelerek istekleri dinledi.

SAHURUN ARDINDAN TEMİZLİK PERSONELİNE ZİYARET

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan ayı dolayısıyla sahur sofrasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam etti. Mutlu, bu kez Zeytinlik Mahallesi’nde sahur için kurulan sofraya konuk oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen mahalle sakinleri tarafından büyük sevgiyle karşılanan Mutlu’ya, meclis üyesi adayları da eşlik etti. Önümüzdeki dönemde her mahalleye eşit hizmet götürmek için çok çalışacaklarını söyleyen Mutlu, talep ve istekleri dinledi. Başkan Adayı Mutlu, daha sonra Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik çalışanlarını gece vardiyasında ziyaret etti. Personelle bir süre sohbet eden Mutlu, çalışmalarında kolaylıklar diledi.