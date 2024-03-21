Son 20 gün içinde, 460 metrelik battı çıktıya sahip 100. Yıl Köprülü Kavşağı, 10 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük çocuk köyü, biri kapalı olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, aile sağlığı merkezi, trafik eğitim parkuru ve halı saha barındıran 15 bin 200 metrekare alanda Asarlık Sosyal Tesisi, 8 ve 12. sınıflara sınav odaklı eğitim veren MEBGEM şubesi, 2 bin metrekare alanda bölgenin en büyüklerinden olan fitness salonu gibi büyük açılışları arka arkaya yaparak belediyecilikte marka olduğunu gösteren Menemen Belediyesi, bir yandan da Ramazan ayı boyunca iftar programlarını sürdürüyor.

TÜRKELLİ SOFRASI KURULDU

Gittiği her mahallede yoğun ilgiyle karşılanan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın, iftar programındaki son adresi Türkelli oldu. Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar ve siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı iftar, soğuk havaya rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“İZSU çıksın, 5 dakika sonra asfalt çalışmasına başlarım!”

İftar programında konuşan Başkan Pehlivan, Türkelli'nin doğalgaz ile buluşmuş olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yaptığımız görüşmeler sonuç verdi. Türkelli'de Ayşe teyzem artık kömür sobasının kovasını doldurmakla uğraşmayacak. Şu anda bizden kaynaklı olmayan bir takım alt yapı çalışmaları devam ediyor. Kazıldı ve uzun süredir kapatılmadı. Biz hemen asfalt çalışmasına başlayacağız. Fakat onların Türkelli'ye reva gördüğü manzara maalesef bu" ifadelerini kullandı.

"Haczedilen zeytinyağı fabrikasını geri alarak hizmetinize sunduk”

Türkelli'de yenilenmiş düğün salonu ve yapılan parkların ardından, kapalı pazaryerinin bu ay hizmete gireceğini açıklayan ve gençlik merkezi inşaatının da en kısa sürede başlayacağını vurgulayan Başkan Aydın Pehlivan, tarım ve hayvancılık için de ilk üç yılda yapılanları anlattı. Bugüne kadar TMO şubesinin Menemen'e getirilmesi, fide ve gübre dağıtımı, buğday eleme makinesinin alımı, önceki yönetim döneminde haczedilen zeytinyağı fabrikasının icradan kurtarılması gibi hizmetler verildiğini söyledi.

Yeni dönemde tarım için dev projeler!

Başkan Pehlivan yeni dönemde tarım ve hayvancılık için yapacakları çalışmaları anlatırken, "Ben bir çiftçi evladı olarak tarımın cefasını iyi bilirim. Bu nedenle bu dönem 240 bin dekarlık tarım arazisi bulunan Menemen'de tarımsal faaliyetlerimizin daha ileri gidebilmesi için çok önemli çalışmalar yaptık, geleceğe yönelik projelerimizde hazır. İlçemize hayvan yemi fabrikası kurup, ilk yemleri ücretsiz vereceğiz. Büyük ve küçükbaş hayvanlarımızın aşı masrafını biz üstleneceğiz. İçinde veterinerlik hizmetlerinin de yer aldığı hayvan pazarımızı hijyenik ve modern bir görünümle hizmete sokacağız. Kompost tesisi kurarak üreteceğimiz gübreyi, ücretsiz dağıtacağız. Modern hal ve soğuk hava deposu kurarak, çiftçimizin ürününü daha sağlıklı koşullarda saklayıp, en kazançlı şekilde satmasını sağlayacağız. Türkelli'ye su, toprak kalıntı analiz laboratuvarı kuracağız. 100 dönümde kendi fidanlığımızı kurup, fidanımızı yetiştireceğiz. Aynı bölgeye kelebek müzesi ve tarım akademisi

kuracağız. Kadın üreticilerimiz için kadın üretici pazarı kurarak, ekonomilerine katkı sunacağız. Ayrıca tüm bunlarla birlikte, yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, ilçemize bir sulama barajını kazandırarak, topraktan en yüksek verimi alacağız. Çünkü Menemen'de tarlada çalışan hemşehrim, çünkü Menemen'de hayvan yetiştiren kardeşim her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.