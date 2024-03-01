“Konak Mutlu Olacak” sloganıyla yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun Proje Tanıtım Toplantısı, Mövenpick Hotel İzmir’de yapıldı. Kampanya görselleri ve seçim şarkılarıyla renklenen toplantıya; CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İl Başkanı Şenol Aslanolu, Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, meclis üyesi adayları ile il ve ilçe yöneticileri katıldı. Ulusal ve yerel basın temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Mutlu, göreve gelmesi durumunda hayata geçireceği projeleri 14 başlık altında açıkladı.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA ELİMİZİ KALDIRDIK

Toplantıda sahneye ilk olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu çıktı. Bozoğlu konuşmasında, “Nilüfer Başkanımın adı Parti Meclisi’ne geldiği zaman hepimiz büyük bir coşkuyla elimizi kaldırdık. Bu kent için emek vermiş olması, bir kadın olması CHP’li PM üyelerini çok mutlu etmişti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görmüş olduk. Oldukça hazır bir belediye başkan adayımız var. Kenti ve Konak’ı çok iyi bilen, CHP’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkan bir vizyonla çalışacağını hepimiz iyi biliyoruz. Artık belediye başkanlarımızın karneleri olacak. 3 ayda bir gelen görüşleri gözeterek başkanlarımızın karneleri tutacağız ve anketlerini yapmaya devam edeceğiz. 5 yılın somunda da kararlarımızı bu karneler üzerinden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMCU BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ

“Bu dönem proje belediyeciliği değil hizmet belediyeciliği yapacağız” sözleriyle proje sunumuna başlayan Mutlu, “Siyaset değil hizmet için yerel yönetimlere aday olduğumuz, 5 yıl boyunca kentimizi toplumcu belediyecilikle buluşturacağımız bir dönemin ilk günü bugün benim için. Öncelikle ölçme ve değerlendirme sistemi geliyor, bir şeyi ölçmeden yönetemezsiniz. Bundan sonra çok farklı bir belediyecilikle kendimizi test ettiğimiz ve sizlere sorduğumuz bir 5 yıla başlıyoruz” dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ HIZLI RESTORASYON YAPACAK

Konak ilçesinin kırılgan bir yapı stoğunun olduğuna dikkat çeken Mutlu, şunları anlattı: “Konak dirençli bir kent değil, kırılgan ve yapı stoğu eski. Eski yapı stoğunun yanı sıra planlama ilkelerine, mühendislik hizmetlerine dair hizmet almadan üretilmiş bir yapı stoğu var. Bu bölgelerin dönüşümü öncelikle gündemimiz. Konak’ı her türlü afete karşı hazır hale getireceğiz. Konak’ta çok güçlü bir kültürel mirasımız var. Tüm bunları ortaya çıkacağımız bir 5 yıl bizi bekliyor. Öncelikle daha hızlı bir restorasyon çalışması, hızlı dönüşüm, farklı fonksiyonlarla zenginleştirme yapacağız. İlk adres olarak Kemeraltı’mızı hedefledik. Gençleri Kemeraltı’na çekmeden orayı kalkındırmamız mümkün değil. Bundan sonra belediyemizin ekipleriyle hızlı restorasyon süreçleri olacak. Çöküntü bölgelerin bir an önce ayağa kaldırılması lazım. Etaplara ayırıp hızlıca dönüşümü sağlayıp, aydınlatmasıyla, tabela düzeniyle, gençlerin oraya gelmesi, esnafın dirençli hale gelmesiyle bir Kemeraltı hedefliyoruz. Kentin kültürel mirasını ülke ile buluşturmayı, gastronomi turlarını önemsiyoruz.”

AFETLERE HAZIRLIKLI PLAN YAPACAĞIZ

Depreme hazırlık noktasında da önemli mesajlar veren Mutlu, “Sürekli depremlerle yaşayan bir ülkeyiz, İzmir deprem bölgesinde. Afet bizim için önemli. Bir tek kişinin bile canını kaybetmediği bir afet hazırlığı içerisine gireceğiz. Afet Sakınım Planı’nı güncelleyerek kentin tüm planlarını bu afete göre düzenleyeceğiz. Bütün afetlere hazırlıklı şekilde plan yapacağız. Gıda ve su stoklarımızı yapacağız. Çadır gibi barınmaların depolanması da bugünden sağlayacağız. Ama en önemli afet öncesine hazırlık” diye konuştu.

MUHTARLAR MECLİSİ KURACAĞIZ

Demokratik ve katılımcı belediyecilik vurgusu yapan Mutlu, “Her proje aşamasında o planın bileşenlerinin davet edildiği, en başında fikirlerin alındığı ortak yönetme. Herkesin içinde olduğu demokratik katılımcı belediyeciliği başlatacağız bu dönem. Mahallelerden örgütlenmeye başlayarak Muhtarlar Meclisi’ni kuracağız. İnovasyon Merkezi, kent üzerine fikirlerin geliştirileceği ve Konak’ı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz diye fikir üretilen bir yer olacak. Bu merkezimiz tüm girişimcilere ve sivil toplum kuruluşlarına açık olacak. 111 mahalleye belediye bütçesi eşit olarak harcanacak. Kimse kendisini ötekinden daha az önemli hissetmeyecek. Bunu sağlayabilmek için şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışına geçiyoruz. Bilançoları ve ihalelerimizi yayınlayacağız. Herkes kamu kaynaklarının nasıl harcandığını görme, denetleme ve bilme hakkına sahip olacak” şeklinde konuştu.

ÖĞRENEN BELEDİYE VURGUSU

Konak’ta dijital belediyeciliği hayata geçireceklerini dile getiren Mutlu, “Konak Belediyesi de cep telefonunuzda olacak. Sokağınızda kazının ne için ne yapıldığı, ne zaman biteceğini, ihaleyi alan firmayı ve yapılacak işin tasarımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. E-Ruhsat bir mimar olarak benim çok çaba sarfettiğim bir konuydu. Bunu da başlatacağız. Birilerine ihtiyaç duymadan tüm belgelerinizi kolayca masanızın üstüne indirebildiğiniz ve işlerinizi yapabildiğiniz yeni bir sistem gelecek. Biz sürekli öğrenmeye devam edeceğiz. Dünyada ne oluyor sürekli bileceğiz. Ulusal ve uluslararası ağlara katılacağız, en iyi örnekleri göreceğiz. Hem dünyada yerel yönetimlerin geldiği son noktayı takip edeceğiz. Avrupa ve dünya ile temasını asla yitirmeyen bir Konak Belediyesi hedefliyoruz. Birlikte yönetelim istiyoruz. Herkes kamunun her yerinde kendini temsil ederken bulsun istiyoruz. Yayalarımız kesintisiz yürüyebilsin, kaldırımlar işgalden kurtulsun istiyoruz. Engelliler sokakta rahatça yürüsün istiyoruz. Kamusal mekanlar herkesin kullanımına açık olsun, bütün kent yararlansın istiyoruz. Herkes kapalı pazar yeri istiyor açıklar kötü olduğu için. Olabilen yerlerde şık ve iyi tasarlanmış açık pazar yerleri ile her yerin son derece temiz ve bakımlı olmasını sağlayacağız” dedi.

KONAK KART VE GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASI

Tüm vatandaşların kendini eşit hissettiği bir kent hayal ettiğini kaydeden Mutlu, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilecek uygulamaları şöyle aktardı: “Bunun için Konak Kart uygulamasına başlayacağız. Kent yoksulluğu çok fazla bu dönemde. Bütün emekliler evlatlarından destek isteyecek durumda. Sosyal yardımlarımızı bir kart yardımı ile sağlayacağız. Bu kart sadece İzmirli esnaftan alışveriş yapılan bir sistem. Esnafla yapılan anlaşmalarla bu kart sahipleri daha indirimli alışveriş yapabilecek. Gıda Bankacılığı kuracağız. Büyük afetlerde gıdaya erişim çok sıkıntı olabiliyor. Sadece gıda değil mobilya ve kıyafetlerin de olduğu kent yoksulluğunun giderilmeye çalışıldığı yeni yönteme geçeceğiz. Biz yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yok dilmesi için mücadele edeceğiz. İstihdam büroları açacağız, iş insanları ve sanayiciler partnerimiz olacak. Belediyenin aşevi var ama sayısı artacak. Bu dönem daha çok gençlere dokunacağız. Hiçbir çocuğun ve gencin yatağa aç girmediği bir sistemi yerel yönetim olarak desteklemek istiyoruz. Bir kentte çocukların mutlu değilse kimse mutlu olamaz. Çok ekonomik kreşler açacağız, 7/24 çalışabilecekleri açık kütüphaneler olacak. Çok aktif çalışan

kreşlerimiz olacak. Bunları özellikle dezavantajlı mahallelerden başlayarak Konak genelinde yaymak istiyoruz.”

ŞİDDETE KARŞI YARDIM DESTEK HATTI

Konak’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için konusunda canla başla çalışacaklarını belirten Mutlu, “Konak’ta nüfusun yüzde 51’i kadın. Kadını merkeze koyan, onu rahatça sokakta, iş hayatında yer aldıran bir belediyecilik istiyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçe hazırlayıp, Konak’ın tüm kılcallarına kadar yerleştirmek istiyoruz. Kadına şiddet çok fazla. Bu hafta erkek cinayetine uğrayan birçok kadın oldu. Bunun için Yardım Destek Hattı açacağız. Kadın sığınma evleri olacak. Gençlik merkezleri ve spor alanları açacağız Konak’ta. Gönüllü doktorlarımız var. Toplumcu belediyecilik için bize destek verecekler. Sporcuların sakatlanması durumunda sağlık hizmeti noktasında yardımcı olacağız. Artık Konak’ın gençleri, gençlik merkezlerinde kütüphanelerde, spor alanlarında buluşacaklar” dedi.

YAŞAM EVLERİ KURACAĞIZ

Engelli dostu ve erişilebilir bir Konak için çalışacaklarını ifade eden Mutlu, şunları söyledi: “Engellileri önemsiyoruz. Kenti adımınızı attığınız andan itibaren kaldırımıyla, yoluyla gittiğiniz mekanla, engelli dostu yapacağız. Kaldırım işgallerine son vereceğiz. Kaldırımlar bizim, yayaların, engellilerin ve çocukların. Yaşam Evleri kuracağız. Yaşı ilerleyen aile büyüklerinin gündüz sosyalleşebileceği mekanlar Konak’ta yok. Onların zaman geçirmesini sağlayacak, yeni beceriler elde edinmesini sağlayacak. Demanslı hastalar, engelliler, emekliler… Kendi imkanlarıyla gelemeyenleri de servislerle taşıyacağız. Halk sağlığını önemsiyoruz. Özellikle mahallelerde sağlık taraması yapacağız, bunun içine diş sağlığı da girecek. Evde bakım servisini geliştirerek evlere gideceğiz. Ülkede her şey çöktü, sağlık sistemi de. Bunu tek başıma düzeltemeyiz ama insanlara dokunmamız gerekiyor. Halk sağlığı en önemli konumuz olmalı çünkü kimse artık devletten bir destek alamıyor. Taramalar içinde Tabip Odası ve Diş Hekimleri Odası ile çalışacağız. İzmir yasak madde kullanımında birinci. Konak’ta birincinin birincisi. Kent yoksulluğu ile mücadele madde bağımlılığı ile mücadeleye de giriyor.”

AMATÖR TİYATROLARA DESTEK VE FESTİVALLER

Kültür ve sanatın hayatın her aşamasında olacağını vurgulayan Mutlu, “Başka bir sanat mümkün diye yola çıkacağız. Biz turnelere gelinen bir şehir değil burada sanatın üretildiği ve başka yerlere gönderildiği sanat bakış açısıyla yürüyeceğiz. Kültür merkezlerimiz olacak, amatör tiyatroları destekleyeceğiz, festivaller yapacağız. Kent belleğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çabalarımız olacak. Ülkede gençlerin festival yapması yasaklandıktan sonra bu talebi de karşılamak yerel yönetimlere kaldı. İzmir’de festivallerin yapılabileceğini göstereceğiz” diye konuştu.

DOĞALGAZI OLMAYAN EV KALMAYACAK

Temiz ve bakımlı bir kent için yapılacak çalışmalara da değinen Mutlu, “Temiz bir kent istiyoruz. Temizlik ekipmanlarımız çok eski, yeni nesil temizlik makinaları yok. Süpürgecilerin sayısı az. Bunları hepsini artıracağız. Doğalgazın olmadığı yerde nüfus 60 bin falan. Hava kirliliği yaratan kömürle ısınıyorlar ve en çok onlar müzdarip oluyor sonra a kente yayılıyor. Birinci hedefimiz kentte doğalgazı olmayan evin kalmaması. Yağış suyunu yöneteceğimiz parklar yapılacak. Hendekler yaratılarak sular toplanarak. Hem kent yeşil olacak hem de yağmur suyundan yararlanacağız. Konaktaki ağaçların master planını çıkaralım dedik. Çok fazla yeşilimiz yok konakta ama bundan sonra yeşil alanları artırmak için yola çıktık. Altyapı doğrudan konak belediyesinin işi değil ama biz hepsine müdahil olacağız. Bölgemizde ciddi altyapının elden geçme ve otopark sorunu var. Bunun yolu meydan altları yer altı

otoparkları. Bunun dışında Konak’ta başka otopark çözümü yok. Sivil toplum yerleşkesi yapacağız. Bunu da Kemeraltı’nda düşünüyoruz. Büyük bir kısırlaştırma seferberliği başlatacağız. Evinizdeki kedi, köpeğinizi de kısırlaştıracağız. Atıkların ayrıştırılmasına yerel yönetimlerin hayvan maması yapma gibi çevreci projelerimiz de var” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜRPARK, PARK OLARAK KALMALI

Proje sunumunun ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mutlu, Kültürpark, Basmane Çukuru ve Botanik EXPO üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: “Ben bir Kültürpark aktivistiydim, en büyük yeşil alan olması nedeniyle orayı çok önemsiyorum. Park olarak kalması gerektiğini savunuyorum. İki bina restore ediliyor. Ben oraların müze değil gazino olmasını önemsiyorum. Oranın yaşayan canlı ve aktif bir park olmasını istiyorum. Basmane Çukuru için çok mücadele edildi ama TMSF izin vermedi. Oranın belediye hizmet binası, kongre binası ve kültürel aktivitelerin yapılabileceği küçük salonlarla değerlendirilmesi çok daha iyi olur. Yeşildere zaten dönüşüm bölgesi olması gereken bir alan ama bizim savunduğumuz kimseyi yerinden etmeyen bir dönüşüm.”

HAYATIM BOYUNCA ‘BEN’ OLARAK VAR OLDUM

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın adaylara yaptığı kahve teklifi de sorulan Mutlu, “Daveti basın aracılığı ile gördük bize doğrudan gelen bir teklif olmadı. Huriye Hanım’ın eşi eşimi arayıp eşlerin adayları olarak bir akşam yemeği teklif etmiş onu kabul etmedik. Benim belediyecilik anlayışımda başkan eşi diye bir mevki yok. Başkanlar kendileri bir yere seçilir aday olur. Bu benim kadına bakış açımda da yok. Ben hayatım boyunca ‘ben’ olarak var oldum” yanıtını verdi.

LOGOLARINDAN KORKANLARA ÜZÜLÜYORUM

Mutlu seçim sonuçlarına yönelik soruya ise, “Biz bu seçimi alacağız. Gerçekten yeni yönetimimize, Genel Başkanımıza çok güveniyorum. Onların liyakatli kararlarını çok önemsiyorum. Biz çok başarılı olmalıyız ki arkadan yeni kadın adayların önü açılsın. Sadece belediyecilik yapan, derdi gücü kente bir fazla nasıl hizmet edebilirim diye düşünmek olan bir anlayış geldi. Konak’ı da, İzmir’i de kazanacağız. Logolarından korkanlara üzülüyorum. İzmir o logoyu görmek istemiyor, bunu fark etmişler en azından” dedi.