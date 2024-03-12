CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, Gaziemir için hazırladığı projeleri ve mal varlığını açıkladığı bir lansman toplantısı gerçekleştirdi. Işık, belediye başkanlığı süresince mal artışı olmayacağı taahhüdünde bulundu.

Projeler ve Lansman Toplantısı

CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, projelerini tanıttığı lansman toplantısında partililer ve diğer önemli isimlerin katılımıyla Gaziemir halkına seslendi. Projelerini anlatırken Işık, "Gaziemir için hazırız" sloganıyla 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimde destek istedi.

Mal Varlığı Açıklaması

Aynı zamanda mal varlığını da açıklayan Işık, belediye başkanlığı sürecinde makam kaynaklı mal artışı olmayacağını vurguladı. "Sizinle gülüp, sizinle ağlayacağım. Halkın malını çalmayıp, çaldırmayacağız. Şantiyede olacağım. Benim, eşimin ve çocuklarımın 44 yıllık emeklerimizin karşılığında makamdan kaynaklı artış olmayacak" diyerek şeffaflık ve dürüstlük vurgusu yaptı.

"EN BÜYÜK PROJEM GÖNÜLLERDE TAHT KURMAK"

Işık, en büyük projesinin "Huzurlu Gaziemir" olduğunu kaydederek, "En büyük projem 150 bin kişilik Gaziemirlierin gönlünde taht kurmak" dedi.

TRAMVAY VE METRO

Sevgi Yolu Düzenlemesi ve tramvay projemiz var. Çok keyifli bir Gaziemir, keyifli sevgi yolu ve tramvay hattı yapacağım. Gaziemir metro projemiz var. İzBB'nin projesi, etütleri tamamlandı. Bu ilçemize çağdaş bir ulaşım hizmeti sunacak. Sarnıç tramvay projemiz var. Bu tramvay halkımıza büyük ulaşım kolaylığı sağlayacak.

OTOPARK VE YENİ YOLLAR

Belediyemiz ve İzBB tarafından yapılacak otoparkların tamamı yeraltında olacak, halkın hizmetine sunulacak. Yeni yol bağlantılarımız olacak. Akçay Caddesi'ndeki trafiğin yükünü yarı yarıya alacak. Biri alt bir üst tarafından geçerek havalimanından gelen yükü Akçay caddesine sokmadan kent merkezine bağlayacak. İmar yollarını açacağız. Önder Caddesi'ne paralel bir yol daha açılacak. Hava Eğitim üst geçidi trafiğe açılacak, Sarnıç çıkışındaki trafik yoğunluğu azaltılacak. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde düzenlemelere gidilecek.

İMAR PLANLARI VE PAZAR YERLERİ

Üst ölçekli planlara uygun revizyonlar, kamucu yaklaşımla imar planları yapılacak. Ne yapacaksak muhtarlarımıza, STK'larımıza ve halkımıza sorarak onlarla birlikte yapacağız. Kent içinde yenilenmesi gereken ve yeni yapılması gereken pazar yerlerimiz çok amaçlı olacak. Tüm belediye tesislerimizde solar paneller kullanacağız ve enerjinin büyük kısmını bu tesisten sağlayacağız. Pazaryerlerinin altları otopark, üstte çeşitli etkinliklerin düzenleneceği salonlar olacak. Dokuz Eylül Pazaryeri ve belediye hizmet kompleksi yapılacaktır. Kentin birçok noktasında pazar yerlerimiz olacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Yerinde, tam uzlaşıyla dönüşümü yapacağız. Dönüşüme uygun yapılar tespit edilerek, planları hazırlanacak. Maliklerle yüzde yüz uzlaşı ile dönüşüm projeleri sürdürülecektir.

TEMİZLİK

Düzenli çöp toplama yapılacak, çöp toplama trafiğin yoğun olmadığı saatlere alınacaktır. Temizlik personelimiz sokaklardaki sorunları tespit ederek, bize bildirecek ve sorunlara hızlı müdahale olacaktır.

ALTYAPI SORUNLARI

Tüm ilgili kurumlarla koordineli olarak çözülecektir. Doğalgaz, su ve kanalizasyon sorunu belediyemizden kaynaklı hiçbir hanede kalmayacaktır. Belediye olarak üstümüze düşeni yapacağız.

ÜCRETSİZ WİFİ

Kent meydanlarda, belediye hizmet alanlarında, sosyal donatı alanlarında vatandaşlarımıza ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Yüksek hızlı internet altyapısı için tüm girişimleri yapacağız. İlçemizde kent estetiği çalışmaları da hızla hayata geçirilecek.

AFETE DİRENÇLİ KENT

Afete dirençli kent yaratacağız. Mikro bölgeleme, riskli yapı çalışmaları yapılacak. Çadır alanları belirlenecek, gerekli tedbirler alınacak ve çeşitli eğitimler verilecektir.

GAZİEMİR OTEL VE KONGRE MERKEZİ

Gaziemir Otel ve Kongre Merkezi yapacağız. Proje kapsamında kültür ve sanat hizmetleri verilecek, kent ekonomisine katkı sunulacaktır.

BEYAZEVLER REKREASYON ALANI

Beyazevler Rekreasyon alanı yapacağız. Bunun müjdesini Cemil Tugay Başkandan aldım, sizlere de sunuyorum. Alanda büyük yeşil alan, spor tesileri, yüzme havuzları, kafeteryalar olacak.

SANAT MERKEZİ, YEŞİL ALAN, DÜĞÜN SALONLARI

100. yıl sanat merkezi yapacağız, eski Tansaş alanının bulunduğu yerde. Halkımız bu alanın yeşil alan olmasını istiyor, seçimden sonra tekrar halkımıza sunacağız ya yeşil alan olacak ya da sanat merkezi olacak. Yeni nikah salonu ve düğün salonları yapacağız. Kent kütüphanesi ve kitap kafe yapacağız. Tarihi binaları koruyarak restorasyonlarını yapacağız. Eski Şaraphane Kültür - Sanat Merkezi Projemiz var.

KENT FESTİVALLERİ DÜZENLEYECEĞİZ

Gaziemir'de kent festivalleri düzenleyeceğiz. ilçemiz 12 ay boyunca festivallere ev sahipliği yapacaktır. Sevgi Yolu'ndaki havuz yenilenecek, havuz büyüyecek, çocuklarımıza yüzme kursları verilecektir. Belediyemize ait tesislerimiz artırılacak, Zafer Mahallesi'nde artı 1 kafe açacağız. Yeni belediye işletmelerini hizmete açacağız.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Mülkiyeti belediyelerimizde olan alanlarda olimpik yüzme havuzları inşa edilecektir. Sarnıç Stadı ve spor kompleksini hayata geçireceğiz. Şehir stadımızı yenileyeceğiz. Sarnıç Piknik Alanında halkımızın kullanımına açılacaktır. Sarnıç Gölet Rekreasyon Alanı projemizle alan 24 saat yaşayacak. Park iyileştirmeleri ve yeni yeşil alanlar yapılacak.

TAZİYE EVLERİ - ENGELSİZ YAŞAM MERKEZLERİ

Yeni taziye evleri yapılacak, olanlar iyileştirilecektir. Sosyal yaşam ve engelsiz yaşam merkezlerimizi hayata geçireceğiz. Çocuk ağız ve diş sağlığı merkezlerimizle, çocuklarımıza hizmet sunulacak. Ücretsiz sağlık taramaları hizmeti vereceğiz. Cumhuriyet kent evleri ve meslek eğitim kurslarıyla istihdama katkı vereceğiz. Yeni kreşler yapacağız. Bu kreşlerde benim ve belediye çalışanlarının aileleri değil öncelikli olarak halkımız yararlanacaktır.

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ANNE- EMEKLİ VE GENÇ KART

0-15 yaş arası çocuğu olanlara bu kartla belediye hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanma hakkı verilecek. Aynı hizmet emeklilerimiz için de emekli kartla verilecektir. Gençlik kart sistemi kurulacak. Kart sahipleri kurs, festival, konser, tiyatro gibi belediye etkinliklerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanacak. Atıf bey Mahallesinde okul yok ama okul alanları var. Okul sorunun çözümü için girişimde bulunacağız. STK ve esnaf masaları kurulacak.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Toplumumuzun yarısı aşırı ilgi yarısı da hassasiyet göstermekte. Çocuklarının ısırılmasından korkanlar var. Hayvanların daha sağlıklı beslenmesine özen göstereceğiz. Çoğalmakta olan sokak hayvanları için de kısırlaştırma yapacağız. Veterinerlik fakültesi son sınıf öğrencilerini stajyer olarak alarak, bu işlemleri hızlandıracağız. Hayvan ambulanslarımızı hizmete sokacağız.

MAL VARLIĞINI AÇIKLADI

Partimizin doğruluğa, dürüstlüğe, belediyeciliğe ne kadar önem verdiğini anlatan halkçı belediyecilik taahhüdü var. Ben bunu huzurlarınızda imzalıyorum. 44 yıllık meslek yaşamımda eşim, oğlum ve kızımla çalışarak edindiğim varlıklarımı resmi olarak açıklayacağım. Benim şu anda Gaziemir'de 1, Karaburun'da 1 evim var. Gültepe'de ailemden kalan yüzde 50 hissesine sahip olduğum 1 evim, 1 arabam ve bankada seçim çalışmalarında harcayacağım param var. Belediye başkanlığı yaptığım süreçte bu makamdan kaynaklanan mal artışı olmayacağını hepinize taahhüt ediyorum.