İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir iş dünyası zirvesinden ayrıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması sırasında yaşanan ayrılık, Mart 2024 yerel seçimleri öncesi gerginlikleri tekrar gündeme getirdi.

İlk Buluşma ve Destek Gerilimi

31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ile Tunç Soyer arasında yaşanan destek gerilimi, İzmir iş dünyası zirvesinde bir araya gelmelerine sebep oldu. Toplantıda ikili, gözlerin üzerlerinde olduğu bir poz verdi.

Zirve ve Ayrılık

İzmir iş dünyası zirvesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılım sağladığı toplantıda, Soyer ve Tugay bir araya geldi. Ancak Özel'in konuşması sırasında Soyer, Kütahya'da halasının rahatsızlanması sebebiyle toplantıdan ayrıldı.

Özel, Soyer'in ayrılışıyla ilgili, "Toplantı başlamadan önce bana söylemişti, Tunç Başkanımızın halası rahatsızlandı, kendisi Kütahya'ya doğru yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.