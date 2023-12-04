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CHP'li Yücel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi. Yücel, Türkiye ve dünyanın meseleyi uluslararası bir insanlık sorunu olarak ele alması gerektiğini söyleyerek, "Kalıcı barışı sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. İsrail yaklaşık iki aydır sivilleri Hamas bahanesiyle katlediyor. Hastanelere yapılan bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Hep büyük ve güçlü devlet olduğunu iddia eden İsrail'in yöneticilerine şunu hatırlatmak gerekir. Büyük ve güçlü devlet doğruyu yanlıştan, suçluyu suçsuzdan, masumu zalimden ayırt edebilen devlettir. Çocukları bombalarla öldürerek güç gösterisi yapan bir devlet güçlü değil, acizdir. Ancak şunu da hatırlatalım. Erdoğan'ın yaptığı gibi Hamas taraftarlığıyla Filistin sorunu çözülemez. Aksine; İsrail katliamlarına devam eder. Hamas'ın yerine Filistin'in meşru temsilcisi Filistin Yönetimi muhatap alınmalıdır" dedi.



'EMEKÇİLER ENFLASYON MAĞDURUDUR'



Yücel, CHP olarak asgari ücret görüşmelerini yakından takip edeceklerini söyleyerek, "Biz emekten, emekçiden yanayız. Asgari ücretle geçim mücadelesi veren milyonlarca vatandaşımızın ve ailelerinin, insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşmalarını isterken, temel hedefimiz de bu yurttaşlarımızın taban ücrete mahkum edilmelerini ortadan kaldırmaktır. Asgari ücretle ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın 'zaten yılda tek sefer veriliyordu' şeklindeki açıklamalarla ön almaya çalıştığını görüyoruz. Asgari ücretin yılda tek sefer belirlenmesi bir kural değil, tercihtir, bu bir. İkincisi, asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi bir lütuf değil, enflasyon karşısında bir zorunluluktur. Üçüncüsü de, emekçiler enflasyonun sebebi değil, mağdurudur. Bu konuda iktidarın algı yaratma çabasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.



'KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ'



Antalya Manavgat'taki kamplarını bitirdiklerini hatırlatan Yücel, "Kamp boyunca milletvekillerimiz ve MYK üyelerimizle ülke gündemini, 38'inci Olağan Kurultayımız sonrasında yapılan çalışmaları ve Yerel Seçim Stratejimizi değerlendirdiğimiz bir dizi toplantı yaptık. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 10'uncu, Siyasi Partiler Kanununun 37'inci Ve Tüzüğümüzün 55'inci Maddeleri uyarınca tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde Aday Saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre Örgüt Denetiminde Ön Seçim, Örgüt Denetiminde Basit Aday Yoklaması ve Örgüt Denetiminde Genişletilmiş Aday Yoklaması adıyla Eğilim Yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. En az bin seçim çevresinde önseçim yapılacak, bu seçim çevrelerini de haftadan haftaya belirleyip, kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.