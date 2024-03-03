Yücel, İzmir'de öğrencilerin Menemen olaylarının planlayıcılarından birisi olan Esad Erbili'nin mezarına götürülmesinin bu anlamlı günlere denk getirilmesini de sert dille eleştirdi. Yücel, “İzmir'de yaşananlar gerici bir ayaklanmadır. Bu sözde müdür ve yetkililer günümüzün Derviş Memedleri ve Atatürk devrimleri karşıtlarıdır" dedi.

GÜNÜMÜZÜN DERVİŞ MEMEDLERİ…

“Cumhuriyete, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya karşı çıkan gerici zihniyet, 94 yıl önce Menemen'de Cumhuriyetimizin öğretmeni Teğmen Kubilay’ı şehit etti” diyerek sözlerini sürdüren Yücel, şu açıklamayı yaptı:

“İzmir'de çocukları gerici isyanın liderlerinden olan ve öğretmen asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesine yol açan birisinin mezarına götürdüler. Okul yönetimi ve il, ilçe milli eğitim müdürlüğü açıkça suç işlemiş ve Anayasa'ya karşı gelmişlerdir. Bu sözde müdür ve yetkililer günümüzün Derviş Memedleri ve Atatürk devrimleri karşıtlarıdır. Tam da Hilafetin kaldırılışıyla aynı günlere denk getirilen bu karanlık ziyaretin manası ve amacı bellidir.

Bugün aynı zihniyeti temsil eden bir avuç gerici, Mustafa Kemal Atatürk'e, O'nun devrimlerine ve ilkelerine saldırıyor. Tarikat ve cemaatlerle yol yürüyenler ülkenin her köşesine çağdışı fikirlerini empoze etmeye çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden zat da, buna öncülük ediyor. Cumhuriyet karşıtlarının türbeleri dershaneye dönüştürülüyor, tazecik beyinler karanlık düşüncelerle zehirlenmeye çalışılıyor.

Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet kazanımlarını savunucusu ve mirasçısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, laikliği hedef alan, Cumhuriyete başkaldırı niteliğindeki bu uygulamalara şiddetle karşı çıkacaktır. Devrim şehidimiz Kubilay ve arkadaşlarının mirasçısı Menemenliler de bu karanlık zihniyete gereken dersi verecektir.”