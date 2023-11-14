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Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılında kuruldu. Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli ticaret yolları arasında bulunan gümrük kapısında araç giriş çıkış sayısı, 2023’ün 11 ayında yüzde 50 oranında arttı. Geçen yıl 90 bin araç giriş çıkışının olduğu sınır kapısında bu yıl bu rakamın 135 bine ulaştı. Sınır ticareti kapsamındaki ihracat miktarı da yüzde 50'lik artışla yaklaşık 5 milyon dolar oldu.



Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Zirai Karantina İl Müdürlüğü'nün kapıda faaliyet göstermesiyle birlikte trafiğin arttığını, 2022 yılı ile 2023 yılı arasında TIR taşımacılığında yaklaşık yüzde 50 oranında artış sağlandığını söyledi.



TIR geçişlerinde yaşanan artışın sınır ticaretine de aynı oranda etki ettiğini belirten Demirci, Orta Asya ve Kafkaslara ihraç edilen gıda ürünlerinin miktarının artmasıyla birlikte sınır ticaretinden elde edilen gelirin 3,5 milyon dolardan 5 milyon dolar civarına yükseldiğini kaydetti.