AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın adaylık müracaatını İzmir İl Seçim Kurulu’na yaptı. Saygılı ve Şahin, Buca'daki İl Seçim Kurulu'na büyükşehir adayı Dağ'ın adaylık başvurusunu partililerle birlikte yapmalarının ardından basın mensuplarına açıklamlarda bulundu.



SAYGILI: İZMİR'E DEĞER KATMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

İzmir’i bir adım ileri taşıma istediklerini belirten AK Parti İl Başkanı Saygılı, “Cumhur İttifakı’mızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Dağ’ın adaylık başvurusunu, İl Seçim Kurulu'na, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin ile birlikte teslim ettik. Büyük ve mütevazı bir misyonla yola çıkıyoruz. İzmir'i, eşsiz tarihini, kültürünü ve insanlarının sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak için yola çıkıyoruz. Şehrimizin her köşesinde, her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak, şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.



"İZMİR'E OLAN SEVDAMIZLA, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Saygılı, sözlerinin devamında ise “İzmir'in tarihinde nice kahramanlar, nice fedakarlar vardır. İşte bugün, İzmir'in geleceğini şekillendirmek için yola çıkıyoruz. Yola çıkarken, tarihimizin büyük önderlerinden aldığımız ilhamla, İzmir'i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz. Biz bu yola sadece vaatlerle değil, samimi gayretlerle çıkıyoruz. Sözlerimizin ötesinde, işlerimizle, icraatlarımızla size hizmet etmek için buradayız. İzmir'e adanmışlığımızı, şehrimizin dört bir yanına taşıyacağız. İzmirli hemşehrilerimizden alacağımız güçle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ’ın öncülüğünde, 30 İlçemizde Cumhur İttifakımızın adaylarıyla hep birlikte el ele, omuz omuza vererek İzmir'imizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu yürüyüş çocuklarımız için bu yürüyüş geleceğimiz için bu yürüyüş kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz için bu yürüyüş her alanda kalkınan eşsiz İzmir için… İzmir'e olan sevdamızla, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



ŞAHİN: 30 YILLIK MAKÛS TARİHİ DEĞİŞTİRECEĞİZ



MHP İl Başkanı Şahin ise “14-28 Mayıs başarılarından sonra Cumhur İttifakı’nın yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmaların bugün itibariyle sonuna geldik. Büyükşehir adayımız Sayın Hamza Dağ’ın evraklarını teslim ettik. Ayrıca bütün 30 ilçenin meclis üyelerimizin, bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapacak arkadaşlarımızın listelerini de bugün telsi etmiş olduk. 31 Mart da Allah’ın izniyle 14-28 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nın kazanımlarını yerel seçimlere de yansıtmak üzere geldik. Evrakları teslim edip yola çıktık. Arkadaşlarımızın heyecanı ortada. Hepimiz o heyecandayız. İzmir’in 30 yıllık makûs tarihini değiştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.