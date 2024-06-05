Bunlar da ilginizi çekebilir

Akif Çağatay Kılıç, görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasını, savunma sanayi alanındaki işbirliği, tarımsal ve teknolojik faaliyetlerin değerlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

Kılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Paygamov ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirtti.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Alisher Paygamov ile görüştü.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.