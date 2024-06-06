Erdoğan, Akşener ile görüştü; 1,5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştü. Yaklaşık olarak 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener ile görüşmesi saat 17.00'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin saat 18.35 sularında sona erdiği öğrenildi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

GÖRÜŞMEYİ ALTUN DUYURDU

Görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, duyurmuştu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerine yer vermişti.

Meral Akşener, 1 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini Müsavat Dervişoğlu'na devretmişti. O günden sonra uzun süre görüntülenmeyen Akşener'in ailesiyle birlikte Sapanca'daki çiftlik evinde zaman geçirdiği ve cep telefonunu kapattığı öne sürülmüştü.

Akşener son olarak iki gün önce Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılmıştı ve yaklaşık bir ayın ardından ilk kez görüntülenmişti.

Aynı gün eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine de katılan Akşener'in saç rengini değiştirdiği görülmüştü.