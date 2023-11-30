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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.45'te özel uçak 'TRK' ile Esenboğa Havalimanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak. Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.





ERDOĞAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi nedeniyle gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaştı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi nedeniyle gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’ne ulaştı" denildi.