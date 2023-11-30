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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezinde partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, 31 Mart seçimleri ile ilgili hazırlıkları çok daha yoğun bir şekilde başlattıklarını söyleyerek, "Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor. Temayül yoklamalarımızı Türk siyasetine örnek olacak bir demokrasi ikliminde sizlerin de desteğiyle tamamladık. Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor. Meclis üyeliği için başvuruları 3 Aralık’a kadar alacağız. Süreç kendi mecrasında ilerlerken biz de gündemimizi işletiyoruz. Milletimizin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasındayız. Temayül yoklamalarıyla, saha araştırmalarıyla, istişarelerle, görüşmelerle, partimize mahsus diğer yöntemlerle adaylarımızı belirleyeceğiz" diye konuştu.



'SAYIN BAHÇELİ İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'



Erdoğan, seçime yönelik kampanya ekiplerinin de çalışmalarına başladığını bildirerek, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile görüşmelerimiz olumlu bir mecrada karşılıklı anlayış ve saygı ekseninde devam ediyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, muhataplarıyla sürekli temas halinde. Biz de dün MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Külliyemizde ağırladık. Kendisiyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz. Gayemiz İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi gerçek belediyecilik ile tekrar buluşturmaktır. Grup toplantımızda ilan ettiğimiz ‘Yeniden İstanbul’ bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır" dedi.



'İSTANBUL YORAN BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ'



Erdoğan, dünyanın gözbebeği olan İstanbul'un, CHP zihniyetinin elinde eski güllerini mumla arar hale geldiğini belirterek "Ortaya bir eser koymadıkları gibi bizim başlattığımız ve belli bir aşamaya getirdiğimiz projeleri bile devam ettiremediler. Eskiyen reklam panolarını yenilemekten başka bir icraatları yok. AK Parti döneminde sakinlerinin yaşamaktan huzur duyduğu Aziz İstanbul ne yazık ki CHP’li iş bilmezlerin yönetimi altında İstanbulluları yoran bir şehir haline dönüştü. Bugün İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs bekliyor, metrobüs bekliyor, metro bekliyor; ama bunların hiçbiri vaktinde gelmiyor. Hadi geç de olsa geldi diyelim bu sefer de bakımsızlıktan dolayı yolda kalıyor" dedi.



'MİLLETİMİZİ BU CENDEREDEN KURTARACAĞIZ'



Erdoğan, aynı tablonun diğer tüm CHP’li belediyeler için geçerli olduğunu ifade ederek, "Büyükşehri, ili, ilçesi ve beldesi ile CHP’li belediyelerin alameti farikası vatandaşa nasıl hizmet edilir bilmiyorlar. Niye; çünkü umurlarında değil. Bunların gündeminde emanetini taşıdıkları insanlara hizmet etmek, eser kazandırmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok. Çok daha kötüsü; bunu öğrenmek gibi bir niyetleri de yok. Alışmışlar istismar ve korku siyasetine. Alışmışlar ‘tıpış tıpış bize oy vereceksiniz’ demeye, şehirlerine hizmet etme gereği bile duymuyorlar. Bir de bunu utanmadan sıkılmadan kameralar önünde söylüyorlar. CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerlerde vatandaşımız öyle bir hale gelmiş ki en küçük bir hizmet görse, halay çekiyor, davul zurna çaldırıyor. Ne hale düştük. Yani vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöp toplandı, parkı yapıldı, yoldaki çukur kapatıldı diye kurban kesecek. Hale bak. Hatta kimi yerlerde oy verip seçtikleri belediye başkanlarının şehirlerine geldiğini duyunca 40 yıldır görmediği dostunu görmüş kadar seviniyor. Milletimizi inşallah bu cendereden Mart ayının sonunda hep birlikte kurtaracağız. Şehirlerimizin bir 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.