Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya mitinginde isim vermeden Yeniden Refah Partisi'ne yüklenerek, "Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bazı mesajlar şu şekilde:

Siyasi Rekabetin Ciddiyeti ve Demokrasi Anlayışı

Erdoğan, Türkiye'nin özgür ve demokratik bir ülke olduğunu vurgulayarak, herkesin istediği yerde siyaset yapabileceğini ve aday olabileceğini belirtti. Ancak bu rekabetin ciddiyeti içinde, bize zarar verecek şekilde çalışan partilere karşı net tavırlar sergiledi.

Eser ve Hizmet Siyaseti Üzerine

Cumhurbaşkanı, AK Parti'nin siyasetini "eser ve hizmet siyaseti" olarak tanımlayarak, kendi ittifaklarından ve adaylarından sorumlu olduklarını, ancak rakip partilerin buna zarar verecek şekilde çeşitli yollarla kendilerine gölge düşürmeye çalıştıklarına vurgu yaptı.

BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJ

Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra?

Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir.

Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz.

ZÜBÜK SİYASETÇİLER

Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."