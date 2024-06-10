CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırlayacak. Görüşmenin içeriğine dair detayları Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz açıkladı.

Özel'in Görüşme Talepleri: Buğday ve Çay Fiyatları

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede buğdayın tonuna verilen taban fiyatın 15 bin TL'ye, yaş çayın kilosuna verilen taban fiyatın ise 25 TL'ye yükseltilmesini önerecek. Ayrıca, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması talebinde de bulunacak.

İlk Görüşme Ne Zaman Yapılmıştı?

CHP ve AK Parti liderleri arasında son görüşme, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Bu, 2016'dan bu yana iki parti lideri arasında yapılan ilk görüşmeydi ve 1 saat 35 dakika sürmüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan, ilk fırsatta CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını belirtmişti. Bu görüşme, Türkiye'de siyasetin "yumuşama süreci" başlatmak açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.

Görüşmenin Önemi ve Beklentiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki bu görüşme, siyasi ortamın yumuşaması ve uzlaşma zemininin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle ekonomik konularda yapılacak öneriler, halkın beklentilerini karşılamak adına kritik rol oynayacak. Buğday ve çay taban fiyatlarının yanı sıra, asgari ücrete yapılacak zam talebi de kamuoyunda geniş yankı uyandıracak.